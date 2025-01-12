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Amasya'da sondaj esnasında göçük: 2 işçiden acı haber geldi

Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. Kurtarma çalışmaları için bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirilirken acı haber Amasya Valisi'nden geldi. Vali Önder Bakan, 2 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 19:08 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 19:13
Amasya’da sondaj esnasında göçük: 2 işçiden acı haber geldi

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    Amasya'da Merkeze bağlı Uygur köyünde, su kuyusu yapımı için yürütülen sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.

    Amasya'da su kuyusu açmak isteyen 2 kişi toprak altında kaldı. (DHA)Amasya'da su kuyusu açmak isteyen 2 kişi toprak altında kaldı. (DHA)

    EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ
    Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

    Amasya'da su kuyusu açmak isteyen 2 kişi toprak altında kaldı. (DHA)Amasya'da su kuyusu açmak isteyen 2 kişi toprak altında kaldı. (DHA)

    Ekipler işçileri kurtarmak için çalışma başlatırken, jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Amasya'da su kuyusu açmak isteyen 2 kişi toprak altında kaldı. (DHA)Amasya'da su kuyusu açmak isteyen 2 kişi toprak altında kaldı. (DHA)

    ACI HABERİ AMASYA VALİSİ DUYURDU
    A Haber ekranlarına bağlanan Amasya Valisi 2 işçinin hayatını kaybettiğini şu sözlerle duyurdu: "Kendi özel alanlarından bir su çıkarma faaliyetinde bulunuyorlar. Toprağın biraz fazla açılması sebebiyle toprak kayması oluyor. Maalesef 2 işçi hayatını kaybetti."

    Toprak altında kalan işçilerin isimlerinin Sezgin Eser ve Aytekin Er olduğu öğrenildi.

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