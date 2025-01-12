Amasya’da sondaj esnasında göçük: 2 işçiden acı haber geldi

Amasya'da Merkeze bağlı Uygur köyünde, su kuyusu yapımı için yürütülen sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.
Amasya'da Merkeze bağlı Uygur köyünde, su kuyusu yapımı için yürütülen sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.
EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ
Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekipler işçileri kurtarmak için çalışma başlatırken, jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı.
ACI HABERİ AMASYA VALİSİ DUYURDU
A Haber ekranlarına bağlanan Amasya Valisi 2 işçinin hayatını kaybettiğini şu sözlerle duyurdu: "Kendi özel alanlarından bir su çıkarma faaliyetinde bulunuyorlar. Toprağın biraz fazla açılması sebebiyle toprak kayması oluyor. Maalesef 2 işçi hayatını kaybetti."
Toprak altında kalan işçilerin isimlerinin Sezgin Eser ve Aytekin Er olduğu öğrenildi.