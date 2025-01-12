Amasya’da sondaj esnasında göçük: 2 işçiden acı haber geldi

Amasya 'da Merkeze bağlı Uygur köyünde, su kuyusu yapımı için yürütülen sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Amasya'da su kuyusu açmak isteyen 2 kişi toprak altında kaldı. (DHA)

EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi.