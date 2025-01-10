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Eskişehir’de sokak ortasında 5 kişiyi bıçaklayan Arda Küçükyetim'e 108 yıl hapis istemi!

Eskişehir’de sokak ortasında dehşet saçarak 5 kişiyi bıçaklayan Arda Küçükyetim hakkında 108 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık, “İnsanları sevmediğim için yaptım” dedi. ‘Annenizin mutfağında bomba yapımı’ araması yapan cani, “Patlayıcı yapamadım” diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025
Eskişehir’de sokak ortasında 5 kişiyi bıçaklayan Arda Küçükyetim’e 108 yıl hapis istemi!

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    Eskişehir'de yaşayan Arda Küçükyetim, geçen yıl ağustos ayında kask, kar maskesi, koruyucu gözlük ve hücum yeleği takarak parka gitti. O sırada çay bahçesinde Tevfik Arslan (72), Cumali Özemek (58), Naşit Özyürek (88), Metin Korkmaz (65) ve Cemal Altıntaş'ı (52) bıçakla yaraladı.

    Cep telefonu aracılığıyla sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Olayın ardından Küçükteyim, polis ekipleri tarafından yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. 37 sayfalık iddianame hazırlandı.

    Arda Küçükyetim hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından 108 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Eskişehir’de 5 kişiyi sokak ortasında bıçaklamıştı! Arda Küçükyetimin aramaları dikkat çekti! Amacı bambaşkaymışEskişehir’de 5 kişiyi sokak ortasında bıçaklamıştı! Arda Küçükyetimin aramaları dikkat çekti! Amacı bambaşkaymış
    Eskişehir'de 5 kişiyi sokak ortasında bıçaklamıştı! Arda Küçükyetim'in aramaları dikkat çekti! Amacı bambaşkaymış

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