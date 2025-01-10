Eskişehir’de sokak ortasında 5 kişiyi bıçaklayan Arda Küçükyetim’e 108 yıl hapis istemi!

Eskişehir'de yaşayan Arda Küçükyetim, geçen yıl ağustos ayında kask, kar maskesi, koruyucu gözlük ve hücum yeleği takarak parka gitti. O sırada çay bahçesinde Tevfik Arslan (72), Cumali Özemek (58), Naşit Özyürek (88), Metin Korkmaz (65) ve Cemal Altıntaş'ı (52) bıçakla yaraladı.

Cep telefonu aracılığıyla sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Olayın ardından Küçükteyim, polis ekipleri tarafından yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. 37 sayfalık iddianame hazırlandı.

Arda Küçükyetim hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından 108 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.