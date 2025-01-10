Özel poligonda intihara kalkıştı! O anlar anbean kaydedildi

Olay, saat 16.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan özel bir poligonda meydana geldi.
SİLAHI BAŞINA GÖTÜRDÜ
Edinilen bilgiye göre, poligona müşteri olarak gelen 24 yaşındaki Mahmut K.Y. poligonda görevli emekli polis memuru ve eğitmen 51 yaşındaki Ahmet P. ile birlikte kulvara geçti. Ahmet P. tarafından kulvarda silah hakkında bilgilendirilen ve nasıl ateş etmesi gösterilen Mahmut K.Y. tabancayı eline aldıktan sonra bir anda silahı başına götürdü.
Özel poligonda intihara kalkıştı, kendisiyle birlikte engel olmaya çalışan eğitmeni de vurdu. (İHA)
Eğitmen Ahmet P. hızlı refleksi ile başına ateş etmeye başlayan genci engellemeye çalıştı.
EĞİTMEN İLE ARASINDA ARBEDE YAŞANDI
Mahmut K.Y. ile ona engel olmaya çalışan eğitmen Ahmet P. arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Peş peşe ateşlenen silahtan çıkan kurşunlardan biri Mahmut K.Y.'nin başına isabet ederken yakın mesafeden gencin elindeki silaha müdahale etmeye çalışan Ahmet P. de yüz kısmından yaralandı.
Şahsın silahı kendine çevirdiğini gören eğitmen, genci ölümü pahasına engellemeye çalıştı. (İHA)
Mahmut K.Y. ağır yaralanırken bir kurşun ise Ahmet P.'nin elmacık kemiğine isabet etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edilirken ağır yaralanan Mahmut K.Y. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Poligonda görevli eğitmen Ahmet P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.