Özel poligonda intihara kalkıştı! O anlar anbean kaydedildi

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Olay, saat 16.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan özel bir poligonda meydana geldi. SİLAHI BAŞINA GÖTÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre, poligona müşteri olarak gelen 24 yaşındaki Mahmut K.Y. poligonda görevli emekli polis memuru ve eğitmen 51 yaşındaki Ahmet P. ile birlikte kulvara geçti. Ahmet P. tarafından kulvarda silah hakkında bilgilendirilen ve nasıl ateş etmesi gösterilen Mahmut K.Y. tabancayı eline aldıktan sonra bir anda silahı başına götürdü. Özel poligonda intihara kalkıştı

Özel poligonda intihara kalkıştı, kendisiyle birlikte engel olmaya çalışan eğitmeni de vurdu. (İHA) Eğitmen Ahmet P. hızlı refleksi ile başına ateş etmeye başlayan genci engellemeye çalıştı.



EĞİTMEN İLE ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Mahmut K.Y. ile ona engel olmaya çalışan eğitmen Ahmet P. arasında kısa süreli arbede yaşandı. Peş peşe ateşlenen silahtan çıkan kurşunlardan biri Mahmut K.Y.'nin başına isabet ederken yakın mesafeden gencin elindeki silaha müdahale etmeye çalışan Ahmet P. de yüz kısmından yaralandı.