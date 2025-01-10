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Özel poligonda intihara kalkıştı! O anlar anbean kaydedildi

Antalya'da atış yapmak için özel bir poligona gelen genç, eline aldığı silahı bir anda başına dayayıp intihara kalkıştı. Arka arkaya 4 el ateş eden genç olayda ağır yaralandı. Kurşunlara rağmen genci durdurmaya çalışan görevli eğitmen de yüz kısmından yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 09:47 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 10:14
Özel poligonda intihara kalkıştı! O anlar anbean kaydedildi

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    Olay, saat 16.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan özel bir poligonda meydana geldi.

    SİLAHI BAŞINA GÖTÜRDÜ
    Edinilen bilgiye göre, poligona müşteri olarak gelen 24 yaşındaki Mahmut K.Y. poligonda görevli emekli polis memuru ve eğitmen 51 yaşındaki Ahmet P. ile birlikte kulvara geçti. Ahmet P. tarafından kulvarda silah hakkında bilgilendirilen ve nasıl ateş etmesi gösterilen Mahmut K.Y. tabancayı eline aldıktan sonra bir anda silahı başına götürdü.

    Özel poligonda intihara kalkıştı

    Özel poligonda intihara kalkıştı, kendisiyle birlikte engel olmaya çalışan eğitmeni de vurdu. (İHA)Özel poligonda intihara kalkıştı, kendisiyle birlikte engel olmaya çalışan eğitmeni de vurdu. (İHA)

    Eğitmen Ahmet P. hızlı refleksi ile başına ateş etmeye başlayan genci engellemeye çalıştı.

    EĞİTMEN İLE ARASINDA ARBEDE YAŞANDI
    Mahmut K.Y. ile ona engel olmaya çalışan eğitmen Ahmet P. arasında kısa süreli arbede yaşandı.

    Peş peşe ateşlenen silahtan çıkan kurşunlardan biri Mahmut K.Y.'nin başına isabet ederken yakın mesafeden gencin elindeki silaha müdahale etmeye çalışan Ahmet P. de yüz kısmından yaralandı.

    Şahsın silahı kendine çevirdiğini gören eğitmen, genci ölümü pahasına engellemeye çalıştı. (İHA)Şahsın silahı kendine çevirdiğini gören eğitmen, genci ölümü pahasına engellemeye çalıştı. (İHA)

    Mahmut K.Y. ağır yaralanırken bir kurşun ise Ahmet P.'nin elmacık kemiğine isabet etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edilirken ağır yaralanan Mahmut K.Y. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Poligonda görevli eğitmen Ahmet P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

    O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (İHA)O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (İHA)



    O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
    Öte yandan olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde daha önce atış poligonuna birkaç kez geldiği öğrenilen Mahmut K.Y.'nin Ahmet P. ile birlikte atış kulvarına geçtiği, kısa süreli bilgilendirmenin ardından eline aldığı tabanca ile bir anda başına ateş etmeye başladığı ve o sırada Ahmet P.'nin genci engelleme çabaları yer aldı.

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