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Adıyaman'da korkunç kaza! Akaryakıt tankeriyle otomobile çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'da Besni ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 20:48 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 20:48
Adıyaman’da korkunç kaza! Akaryakıt tankeriyle otomobile çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

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    Adıyaman'ın Besni ilçesinde, akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

    Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştı. (AA)Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştı. (AA)

    Kaza, akşam saatlerinde Gölbası- Adıyaman karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Arif Berk yönetimindeki 02 FY 359 plakalı akaryakıt tankeri ile Mahmut Hamurcu yönetimindeki 27 GG 300 plakalı otomobil, çarpıştı.

    Adıyaman'da otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı

    Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştı. (AA)Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştı. (AA)

    Otomobil sürücüsü Mahmut Hamurcu ile yanında bulunan 2 kadın kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralı 4 kişi ise ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştı. (AA)Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştı. (AA)

    Ölenlerin cenazesi, Besni Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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