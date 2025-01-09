Eskişehir’de 5 kişiyi sokak ortasında bıçaklamıştı! Arda Küçükyetim’in aramaları dikkat çekti! Amacı bambaşkaymış

Arda Küçükyetim. (DHA)

'TEPEBAŞI CAMİSİ ÇEVRESİNDE EYLEM YAPACAĞIMI KESİNLEŞTİRDİK'

Eylem yapabileceği yerleri çizerek internet üzerinden konuştuğu kişiye gönderdiğini ifade eden Küçükyetim, ifadesinde, olayı şöyle anlattı:

"Silah ve patlayıcı temin edemediğimden dolayı internet üzerinden balta, bıçak, kask, maske, koruyucu gözlük, hücum yeleği, eldiven, pantolon, palaska aldım. Daha sonradan bu malzemelerin üzerine politik görüşüm olan nasyonel sosyalizm (Nazizm) görüşüme ait Nazi amblemini yeleğimin üzerine yapıştırdım. Yine aynı ideolojime ait 'SS' amblemini, eşittir işareti üzerine çizgi çizerek eşit değildir anlamında bir şekli, KKK (Klu Klux Klan) ibarelerini ve gamalı haç işaretini küçük kamp bıçağımın üzerine beyaz endüstriyel kalemle çizdim. Eskişehir'de yapmış olduğum planı internet üzerinden konuştuğum kişi de onayladığı için Tepebaşı Camisi çevresinde eylem yapacağımı kesinleştirdik. Daha sonra bu kişiyle yazışmaları bilgisayardan, cep telefonumdan sildim. Cep telefonumu, bilgisayarımı, evde bulunan hard diskimi yaptığım eylem planları bulunmasın diye format atarak sıfırlayarak evden çıktım. Canlı yayın açarak cami bahçesinde oturan kişilere hücum yeleğimden çıkardığım balta ile öldürmek maksatlı saldırdım. Bir kişiyi daha bıçakladıktan sonra arkamdan 'dur' şeklinde bir ses duydum ve arkamı döndüğümde bana doğru koşan bir polis olduğunu görünce kaçarken yine durak üzerinde bulunan bir kişiyi sırtından bıçakladığımı şu an hatırlıyorum. Bu eylemi yaparken dini maksatlı bir eylem yapmadım, sadece insanı sevmediğim için ve ses getireceğinden dolayı bu eylemi yaptım."

İNTERNETTE 'CİNAYETİN CEZASI KAÇ YIL' DİYE ARAŞTIRMIŞ

İddianamede; Arda Küçükyetim'in İngilizce sohbet ederek planlarını anlattığı kişinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede tespit edilmediği bilgisine yer verildi. Öte yandan Arda Küçükyetim'in bıçaklı saldırıları öncesinde internette 'cinayetin cezası kaç yıl' ve 'annenizin mutfağında bomba yapımı' ile ilgili araştırma yaptığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda ise sanık Arda Küçükyetim'in saldırı öncesi yayınladığı 16 sayfalık 'manifesto' metninde saldırıları bilgisayar oyunlarında olduğu gibi farklı zorluk seviyelerine ayırdığı, farklı etnik gruplar ve topluluklara hakaret ederek, işlenecek cinayetleri, yaralamaları önemine göre puanladığı tespit edildi. Ayrıca raporda manifestoda 2019'da Yeni Zelanda'da iki camiyi hedef alarak 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant, 2011 yılında Norveç'te bir yaz kampında 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik, 2017 yılında Las Vegas'ta onlarca kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı yapan Stephen Paddock ile 1995 yılında Oklahoma'da düzenlediği bombalı saldırı da 168 kişiyi öldüren Timothy McVeigh isimli saldırganları 'aziz' olarak nitelendirdiği, sanığın kendini bir oyun kahramanına dönüştürmesi, 'manifestosu'nda yayınladığı puanlama sistemi ve bazı aksiyon oyunlarındaki savaşçı karakterlere benzeyen bir maske takmasının bu düşünceyi güçlendirdiği bilgisi yer aldı.