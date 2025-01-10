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Arabeskin efsanesi Ferdi Tayfur'un davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur da mirastan payını alacak!

Ferdi Tayfur’un ölümünden sonra 3 milyarlık mirası 5 çocuğuna kaldı. Avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının evlatlıktan reddettiği kızı Tuğçe Tayfur’un da mirastan 600 milyon TL’lik payını alacağını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025
Arabeskin efsanesi Ferdi Tayfur’un davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur da mirastan payını alacak!

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    Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur (79), 20 Ocak'ta tedavi gördüğü Antalya'da hayata gözlerini kapadı. Tayfur'un 80 daire, 7 villa ve Marmaris'te bir yarımada başta olmak üzere pek çok gayrimenkulü vardı.

    Usta sanatçının 3 milyar TL'yi bulan serveti 5 çocuğuna kaldı. Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç ise katıldığı bir televizyon programında; Ferdi Tayfur'un Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe'yi evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı. Tamgüç, dün katıldığı yayında ise "Tuğçe Hanım mirastan men edilmedi, mirastan payını alacak" ifadesini kullandı. 'Mirasa bir vakıf veya şahıs eklendi mi?' sorusuna da Tamgüç, önümüzdeki haftalarda açıklama yapılacağını diyerek, "Vasiyet önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Aile şu an acısını yaşıyor" açıklamasını yaptı.

    SAHTE DİLEKÇE İDDİASI
    Tamgüç, Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın'la ilgili "Ferdi Ağabey'in Tuğçe Hanım'dan 50 milyon istediğine yönelik dilekçe paylaştılar. O dilekçe sahte, bu sebeple taraflara dava açtım. Aydın'la ilgili hakkında açılmış çok sayıda dolandırıcılık davaları var. Tuğçe Hanım'a ve Necla Hanım'a yanlış bilgi verip, baba kızın arasını o mu bozdu diye düşünüyorum" diye konuştu.

    Tuğçe Tayfur mirastan pay alacak mı? Ferdi Tayfur’un avukatından yeni açıklama! Gerçek ortaya çıktı: 50 milyonluk dilekçe...Tuğçe Tayfur mirastan pay alacak mı? Ferdi Tayfur’un avukatından yeni açıklama! Gerçek ortaya çıktı: 50 milyonluk dilekçe...
    Tuğçe Tayfur mirastan pay alacak mı? Ferdi Tayfur'un avukatından yeni açıklama! Gerçek ortaya çıktı: 50 milyonluk dilekçe...

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