Tuğçe Tayfur mirastan pay alacak mı? Ferdi Tayfur’un avukatından yeni açıklama! Gerçek ortaya çıktı: 50 milyonluk dilekçe...

Tayfur, Marmaris'teki yaşamı için hep 'Cennetim' benzetmesini kullandı. Bugün Tayfur'un sahip olduğu yarımada için bölgedeki emlakçılar, "En az 12 milyon dolar eder" diyor. Yani bu arazinin fiyatı en az 400 milyon TL.

İstanbul ve Adana'daki daireler, Türkiye sınırları içerisinde arsa ve araziler, yaptığı eserlerden elde ettiği hak edişler ve halihazırda ömür boyu sürecek telifler- derken Ferdi Baba yaklaşık 3 milyar TL gibi bir serveti geride kalanlara bırakmış. Yani bu hesaba göre her çocuk bu servetten 600 milyon lira pay alacak gibi görünüyor.