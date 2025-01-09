Tuğçe Tayfur mirastan pay alacak mı? Ferdi Tayfur’un avukatından yeni açıklama! Gerçek ortaya çıktı: 50 milyonluk dilekçe...

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta vefat etti. Ferdi Tayfur'un acı haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken sanatçının vefatının ardından yaşanan aile içi problemler bir türlü gündemden düşmedi.
Ferdi Tayfur'un bir süredir arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ferdi Tayfur'un bazı yakınları "Kızıyla barışmak istiyordu" derken merhum sanatçının avukatı, hayattayken Tuğçe Tayfur'u evlatlıktan çıkarmak için talimat verdiğini ancak ömrünün yetmediğini söyledi.
Hakan Tamgüç, 'Ferdi Tayfur, Tuğçe'yi reddedecekti' açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:
"Ben mirasla ilgili olarak düşüncesi vardı dedim. İlk olarak şarkılarıyla ilgili dava açtık. Ben reddetti demedim, reddedecekti dedim. Altını kalemle çizdim, dolaylı bir şekilde 'Tuğçe Tayfur'u reddetmedi' dedim. Buna rağmen yapılan açıklamalarda art niyet ararım. Rahmetlinin mal varlığı vardı. Öldükten bir gün sonra manşetlere çıktı... Adamcağızı mezara koymuşlar, gece yarısı mal varlığı manşetlerdeydi. Ben 4 gün 4 gece uyumadım"
YENİ AÇIKLAMA!
Söylemezsem Olmaz programına canlı yayında bağlanan Ferdi Tayfur'un avukatı, "Tuğçe Hanım mirastan menedilmedi, mirastan payını alacak" dedi.
Avukat Tamgüç, "Mirasa bir vakıf veya şahıs eklendi mi?" sorusu üzerine ise önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağını belirtti. Avukat, "Vasiyet önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Aile şu an acısını yaşıyor" dedi.
"O DİLEKÇE SAHTE"
Tamgüç'ten Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın hakkında da dikkat çekici açıklamalar geldi. Avukat, şu ifadeleri kullandı: "Ferdi Ağabey'in Tuğçe Hanım'dan 50 milyon istediğine yönelik dilekçe paylaştılar. O dilekçe sahte, bu sebeple taraflara dava açtım ve aklıma şu geldi.
"BABA-KIZIN ARASINI O MU BOZDU"
Muhammed Aydın'la ilgili hakkında açılmış çok sayıda dolandırıcılık davaları var. Bu konuda Tuğçe Hanım'a ve Necla Hanım'a yanlış bilgi verip, baba kızın arasını o mu bozdu diye düşünüyorum"
NE OLMUŞTU?
Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe'nin Aydın ile evlenmesine karşı çıkmış ve kızının nikahına katılmamıştı.
Ferdi Tayfur daha sonra avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızına "Soyadımı kullanma" çağrısında bulunmuştu.
HER ÇOCUĞUNA 600'ER MİLYON TL MİRAS BIRAKTI
İçinde Marmaris'te bir koy ve yarımadanın da bulunduğu çok sayıda taşınmaza sahip olan Ferdi Tayfur'un Adana, İstanbul, Marmaris'te 86 evi olduğu ortaya çıktı.
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, Ferdi Tayfur'un serveti muhtemelen sanatçının farklı tarihlerde birlikteliklerden dünyaya gelen 5 çocuğu arasında pay edilecek. Ferdi Tayfur, yaşamı boyunca tek resmi evlilik yaptı.
Çocukları, eşleri, torunları, yeğenleri derken Ferdi Tayfur tek başına büyük bir aileyi temsil ederek yaşamını sürdürdü.
Tayfur, Marmaris'teki yaşamı için hep 'Cennetim' benzetmesini kullandı. Bugün Tayfur'un sahip olduğu yarımada için bölgedeki emlakçılar, "En az 12 milyon dolar eder" diyor. Yani bu arazinin fiyatı en az 400 milyon TL.
İstanbul ve Adana'daki daireler, Türkiye sınırları içerisinde arsa ve araziler, yaptığı eserlerden elde ettiği hak edişler ve halihazırda ömür boyu sürecek telifler- derken Ferdi Baba yaklaşık 3 milyar TL gibi bir serveti geride kalanlara bırakmış. Yani bu hesaba göre her çocuk bu servetten 600 milyon lira pay alacak gibi görünüyor.
Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur