2025 annelik izni düzenlemesi geldi mi? Doğum izni arttı mı, kaç gün?

Hâlihazırda doğum izni süresi 16 hafta olarak belirlenmiş durumda. Çoğul gebeliklerde bu süre 18 haftaya kadar uzatılabiliyor. Annelik izni, hamile çalışanların doğumdan önce ve sonra kullanabildiği bir hak olarak uygulanıyor. Özel sektör ve kamu sektöründeki farklı uygulamalara rağmen, bu izin süresi anne ve bebeğin sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda şu açıklamalarda bulundu:

📌 "Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız."

📌 "Sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştireceğiz. Doğurganlık oranlarını sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız."

📌 "Genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve sosyal konut programlarıyla aile kurmayı teşvik edeceğiz."

📌 "Çalışan ebeveynlere destek olmak amacıyla ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız."