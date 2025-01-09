Sokakta, evde, okulda her yerde ağlıyorlar! En sulu göz 3 burç belli oldu

Film izlerken duygulanıp, bir kitabın son sayfasında hüzünlenip ya da sıradan bir konuşmada bile gözyaşlarını tutamayanlar... İşte astrolojinin en duygusal ve hassas burçları!
Film izlerken duygulanıp, bir kitabın son sayfasında hüzünlenip ya da sıradan bir konuşmada bile gözyaşlarını tutamayanlar... İşte astrolojinin en duygusal ve hassas burçları!
Balık
Balık burcunun olduğu yerde gözyaşları eksik olmaz. Hayal gücü ve empati yetenekleri o kadar kuvvetlidir ki sadece kendi duyguları için değil başkalarının yaşadıkları için de hüngür hüngür ağlayabilirler.
Yengeç
Yengeçler için duygusal bir bağ kurmak her şeydir. Eski bir fotoğraf albümüne bakarken "Bu fotoğrafta ne mutluyduk!" diye hıçkıra hıçkıra ağlayabilirler. Onlar için sevdikleriyle yaşadığı her an gözyaşlarını dökmek için bir neden olabilir.
Terazi
"Sanat beni çok etkiliyor" cümlesi bir Terazi burcuna ait olabilir. Onlar için bir tabloya bakmak, bir şarkı dinlemek ya da bir dizideki romantik bir sahneyi izlemek gözyaşlarına boğulmak için yeterli bir sebep.