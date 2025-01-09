Sokakta, evde, okulda her yerde ağlıyorlar! En sulu göz 3 burç belli oldu

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Film izlerken duygulanıp, bir kitabın son sayfasında hüzünlenip ya da sıradan bir konuşmada bile gözyaşlarını tutamayanlar... İşte astrolojinin en duygusal ve hassas burçları!

(Takvim Foto Arşiv) Balık Balık burcunun olduğu yerde gözyaşları eksik olmaz. Hayal gücü ve empati yetenekleri o kadar kuvvetlidir ki sadece kendi duyguları için değil başkalarının yaşadıkları için de hüngür hüngür ağlayabilirler.