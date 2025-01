Sokakta, evde, okulda her yerde ağlıyorlar! En sulu göz 3 burç belli oldu

(Takvim Foto Arşiv)

Yengeç

Yengeçler için duygusal bir bağ kurmak her şeydir. Eski bir fotoğraf albümüne bakarken "Bu fotoğrafta ne mutluyduk!" diye hıçkıra hıçkıra ağlayabilirler. Onlar için sevdikleriyle yaşadığı her an gözyaşlarını dökmek için bir neden olabilir.