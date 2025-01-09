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Sokakta, evde, okulda her yerde ağlıyorlar! En sulu göz 3 burç belli oldu

Duygularını içine atmayan ve gözyaşlarını serbest bırakmayı adeta bir yaşam tarzı haline getiren burçları derledik. Sokakta, evde, okulda fark etmez; onların gözleri her an dolmaya hazır. İşte karşınızda astroloji evreninin en sulu göz 3 burcu.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 17:24 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 17:24
Sokakta, evde, okulda her yerde ağlıyorlar! En sulu göz 3 burç belli oldu

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    Film izlerken duygulanıp, bir kitabın son sayfasında hüzünlenip ya da sıradan bir konuşmada bile gözyaşlarını tutamayanlar... İşte astrolojinin en duygusal ve hassas burçları!

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Balık

    Balık burcunun olduğu yerde gözyaşları eksik olmaz. Hayal gücü ve empati yetenekleri o kadar kuvvetlidir ki sadece kendi duyguları için değil başkalarının yaşadıkları için de hüngür hüngür ağlayabilirler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yengeç

    Yengeçler için duygusal bir bağ kurmak her şeydir. Eski bir fotoğraf albümüne bakarken "Bu fotoğrafta ne mutluyduk!" diye hıçkıra hıçkıra ağlayabilirler. Onlar için sevdikleriyle yaşadığı her an gözyaşlarını dökmek için bir neden olabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Terazi

    "Sanat beni çok etkiliyor" cümlesi bir Terazi burcuna ait olabilir. Onlar için bir tabloya bakmak, bir şarkı dinlemek ya da bir dizideki romantik bir sahneyi izlemek gözyaşlarına boğulmak için yeterli bir sebep.

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