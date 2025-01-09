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Avokado yağ yakar | Bağırsakları çalıştırarak kötü nefesi engeller ve böbreklere fayda sağlar

Avokado, sağlıklı yağlar, vitaminler ve minerallerle dolu bir süper besin! C, E, K, B vitaminlerinin yanı sıra potasyum, magnezyum, omega-3 yağ asitleri içeren bu meyve, kalp sağlığını destekler, kolesterol seviyesini iyileştirir, gözleri keskinleştirir ve karın bölgesindeki yağları yakmaya yardımcı olur.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Avokado yağ yakar | Bağırsakları çalıştırarak kötü nefesi engeller ve böbreklere fayda sağlar

İÇİNDEKİLER

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    Avokado, C, E, K ve B2, B3, B5 ve B6 vitaminlerinin yanı sıra folat, magnezyum ve potasyum kaynağıdır. Ayrıca lutein, beta karoten ve omega-3 yağ asitleri içerir. Avokado dilimlenerek, salataya veya sandviçlere eklenerek tüketilebilir. Faydaları saymakla bitmez. Kolesterol seviyesini destekler. Damar tıkanıklığını engeller. İştahı düzenlemeye yardımcı olur. Karın bölgesindeki yağları yakarak zayıflatır. Kötü nefesi önler. Bağırsakları çalıştırır. Kalp sağlığını destekler. Gözleri keskinleştirir. Böbreklere iyi gelir.

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