Avokado yağ yakar | Bağırsakları çalıştırarak kötü nefesi engeller ve böbreklere fayda sağlar

Avokado, C, E, K ve B2, B3, B5 ve B6 vitaminlerinin yanı sıra folat, magnezyum ve potasyum kaynağıdır. Ayrıca lutein, beta karoten ve omega-3 yağ asitleri içerir. Avokado dilimlenerek, salataya veya sandviçlere eklenerek tüketilebilir. Faydaları saymakla bitmez. Kolesterol seviyesini destekler. Damar tıkanıklığını engeller. İştahı düzenlemeye yardımcı olur. Karın bölgesindeki yağları yakarak zayıflatır. Kötü nefesi önler. Bağırsakları çalıştırır. Kalp sağlığını destekler. Gözleri keskinleştirir. Böbreklere iyi gelir.

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