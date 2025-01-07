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İpek Kıraç babası İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali için dava açtı!

İpek Kıraç, babası İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için dava açtı. Kıraç, babasının ‘aldığı akıl sağlığı yerindedir’ raporunun düzmece olduğunu iddia etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
İpek Kıraç babası İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali için dava açtı!

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    Türkiye'nin en önemli iş insanları arasında yer alan 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın evliliği miras kavgasını da beraberinde getirdi. İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18.Aile Mahkemesi'nde dava açtı.

    İpek Kıraç'ın mahkemeye verdiği dilekçesinde en dikkat çeken nokta ise, İnan Kıraç'ın evlilik öncesi aldığı raporun düzmece olduğu iddiasıydı.

    İpek Kıraç'ın mahkemeye verdiği dilekçesinde en dikkat çeken nokta ise, İnan Kıraç'ın evlilik öncesi aldığı raporun düzmece olduğu yönündeki iddiasıydı.

    Dilekçede, İnan Kıraç'ın raporun verildiği tarihte Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne gidip gitmediğinin tespitini istedi. Üniversitenin kamera görüntülerinin incelenmesini de talep eden İpek Kıraç, telefondaki HTS kayıtlarının hastaneye gidip gitmediğinin anlaşılması için tespitini istedi.

    İpek Kıraçtan ikinci dava: İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliği iptal edilsinİpek Kıraçtan ikinci dava: İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliği iptal edilsin
    İpek Kıraç'tan ikinci dava: İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliği iptal edilsin

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