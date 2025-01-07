İpek Kıraç babası İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali için dava açtı!

Türkiye'nin en önemli iş insanları arasında yer alan 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın evliliği miras kavgasını da beraberinde getirdi. İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18.Aile Mahkemesi'nde dava açtı.

İpek Kıraç'ın mahkemeye verdiği dilekçesinde en dikkat çeken nokta ise, İnan Kıraç'ın evlilik öncesi aldığı raporun düzmece olduğu iddiasıydı.



İpek Kıraç'ın mahkemeye verdiği dilekçesinde en dikkat çeken nokta ise, İnan Kıraç'ın evlilik öncesi aldığı raporun düzmece olduğu yönündeki iddiasıydı.



Dilekçede, İnan Kıraç'ın raporun verildiği tarihte Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne gidip gitmediğinin tespitini istedi. Üniversitenin kamera görüntülerinin incelenmesini de talep eden İpek Kıraç, telefondaki HTS kayıtlarının hastaneye gidip gitmediğinin anlaşılması için tespitini istedi.