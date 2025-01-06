İpek Kıraç’tan ikinci dava: İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliği iptal edilsin

İş dünyası Kıraça Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ın 87 yaşında nikah masasına oturmasını konuşuyor. Koç Ailesi'nin damadı 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın yine Koç Topluluğu eski çalışanı Emine Alangoya ile 20 Aralık 2024'te Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün makam odasında gizlice evlenmişti.
İPEK KIRAÇ'TAN PEŞ PEŞE DAVALAR
Bu evliliğin ortaya çıkmasından sonra babası İnan Kıraç'ın "akli melekelerinin" yerinde olmadığına dair İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran İpek Kıraç'in yeni bir dava daha açtığı ortaya çıktı.
İpek Kıraç (Takvim.com.tr)
İKİNCİ DAVA EVLİLİĞİN İPTALİ
İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuran İpek Kıraç, "evliliğin iptali" davası açtı.
SAĞLIK RAPORU DÜZMECE
Dava dilekçesinde, babası İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olmadığına vurgu yapan İpek Kıraç, bu evliliğin kendisinin bu durumunun kullanılarak gerçekleştiğini öne sürerek, evliliğin iptalini istedi.
İpek Kıraç'ın mahkemeye verdiği dilekçesinde en dikkat çeken nokta ise, İnan Kıraç'ın evlilik öncesi aldığı raporun düzmece olduğu yönündeki iddiasıydı.
İnan Kıraç ve Emine Alangoya (Takvim.com.tr)
KAMERA VE HTS KAYITLARININ TESPİTİ İSTENDİ
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre dilekçede, İnan Kıraç'ın raporun verildiği öne sürülen tarihte Yeditepe Üniversitesi Hastanesine gidip gitmediğinin tespitinin yapılması, kamera görüntülerinin incelenmesi, telefona HTS kayıtlarının tespiti istendi.