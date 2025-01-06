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İpek Kıraç'tan ikinci dava: İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliği iptal edilsin

Kıraça Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ın, Koç Topluluğu eski çalışanı Emine Alangoya ile gizlice evlenmesinin ardından hukuki yollara başvuran İpek Kıraç bir dava daha açtı. Daha önce babasının "akli melekelerinin" yerinde olmadığına dair mahkemeye başvuran Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine açtığı dava ile evliliğin iptalini istedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 14:23 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 14:42
İpek Kıraç’tan ikinci dava: İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliği iptal edilsin

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    İş dünyası Kıraça Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ın 87 yaşında nikah masasına oturmasını konuşuyor. Koç Ailesi'nin damadı 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın yine Koç Topluluğu eski çalışanı Emine Alangoya ile 20 Aralık 2024'te Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün makam odasında gizlice evlenmişti.

    İPEK KIRAÇ'TAN PEŞ PEŞE DAVALAR

    Bu evliliğin ortaya çıkmasından sonra babası İnan Kıraç'ın "akli melekelerinin" yerinde olmadığına dair İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran İpek Kıraç'in yeni bir dava daha açtığı ortaya çıktı.

    İpek Kıraç (Takvim.com.tr)İpek Kıraç (Takvim.com.tr)

    İKİNCİ DAVA EVLİLİĞİN İPTALİ

    İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuran İpek Kıraç, "evliliğin iptali" davası açtı.

    SAĞLIK RAPORU DÜZMECE

    Dava dilekçesinde, babası İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olmadığına vurgu yapan İpek Kıraç, bu evliliğin kendisinin bu durumunun kullanılarak gerçekleştiğini öne sürerek, evliliğin iptalini istedi.

    İpek Kıraç'ın mahkemeye verdiği dilekçesinde en dikkat çeken nokta ise, İnan Kıraç'ın evlilik öncesi aldığı raporun düzmece olduğu yönündeki iddiasıydı.

    İnan Kıraç ve Emine Alangoya (Takvim.com.tr)İnan Kıraç ve Emine Alangoya (Takvim.com.tr)


    KAMERA VE HTS KAYITLARININ TESPİTİ İSTENDİ

    Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre dilekçede, İnan Kıraç'ın raporun verildiği öne sürülen tarihte Yeditepe Üniversitesi Hastanesine gidip gitmediğinin tespitinin yapılması, kamera görüntülerinin incelenmesi, telefona HTS kayıtlarının tespiti istendi.

    İnan Kıraç (Takvim.com.tr)İnan Kıraç (Takvim.com.tr)

    İPEK KIRAÇ EVLİLİĞİN İPTALİNİ TALEP ETTİ

    İpek Kıraç'ın avukatları aracılığı ile mahkemeye verdiği dilekçede, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi tarafından verilen "akıl sağlığı yerindedir" raporunun usulsüz olduğuna dikkat çekilerek, "evliliğin iptali" talep edildi.

    Emine Alangoya ve İnan Kıraç'ın hemen arkasında vefat eden eski eşi Suna Kıraç'ın portresi yer alıyor. (Takvim.com.tr)Emine Alangoya ve İnan Kıraç'ın hemen arkasında vefat eden eski eşi Suna Kıraç'ın portresi yer alıyor. (Takvim.com.tr)

    KOÇ HOLDİNG'TE UZUN YILLAR ÇALIŞMIŞ

    Alangoya'nın 52 yıl boyunca Koç Holding'te çalıştıktan sonra Kıraç Vakfı'nda görev almaya başladığı öğrenildi.

    EMİNE ALANGOYA KİMDİR?

    1970 yılında Mali İşler Grubu Yetiştirme Elemanı olarak Koç Holding'e adım atan Emine Alangoya, o günden bugüne kadar geçen uzun yıllar boyunca şirketin çeşitli dönemlerinde önemli sorumluluklar üstlendi. Özellikle Koç Holding'in halka arzı gibi büyük dönemeçlerde, Alangoya'nın liderlik ve bilgisi, şirketin başarılı bir şekilde yönetilmesinde kritik bir rol oynadı. 50 yılı aşkın süre boyunca Koç Holding bünyesinde görev yapan Emine Alangoya, İnan Kıraç'ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünü yürütüyor. 75 yaşındaki Emine Alangoya, İnan Kıraç ile dördüncü evliliğini gerçekleştirmişti. Daha önceki üç evliliğinden 2 çocuğu bulunan Emine Alangoya'nın 2 eşi vefat etmişti.

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