İpek Kıraç’tan ikinci dava: İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliği iptal edilsin

İpek Kıraç 'ın avukatları aracılığı ile mahkemeye verdiği dilekçede, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi tarafından verilen "akıl sağlığı yerindedir" raporunun usulsüz olduğuna dikkat çekilerek, "evliliğin iptali" talep edildi.

Emine Alangoya ve İnan Kıraç'ın hemen arkasında vefat eden eski eşi Suna Kıraç'ın portresi yer alıyor. (Takvim.com.tr)

KOÇ HOLDİNG'TE UZUN YILLAR ÇALIŞMIŞ

Alangoya'nın 52 yıl boyunca Koç Holding'te çalıştıktan sonra Kıraç Vakfı'nda görev almaya başladığı öğrenildi.

EMİNE ALANGOYA KİMDİR?

1970 yılında Mali İşler Grubu Yetiştirme Elemanı olarak Koç Holding'e adım atan Emine Alangoya, o günden bugüne kadar geçen uzun yıllar boyunca şirketin çeşitli dönemlerinde önemli sorumluluklar üstlendi. Özellikle Koç Holding'in halka arzı gibi büyük dönemeçlerde, Alangoya'nın liderlik ve bilgisi, şirketin başarılı bir şekilde yönetilmesinde kritik bir rol oynadı. 50 yılı aşkın süre boyunca Koç Holding bünyesinde görev yapan Emine Alangoya, İnan Kıraç'ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünü yürütüyor. 75 yaşındaki Emine Alangoya, İnan Kıraç ile dördüncü evliliğini gerçekleştirmişti. Daha önceki üç evliliğinden 2 çocuğu bulunan Emine Alangoya'nın 2 eşi vefat etmişti.