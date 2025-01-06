Hatay’da kuduz alarmı! 2 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı: Mahalle karantinaya alındı

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Uzun yıllardır çözüme kovuşmayan başıbaoş köpek problemi bu sefer Hatay'da ortaya çıktı. Kırıkhan'a bağlı Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkiinde Mehmet A.'ya ait bir köpek, 10 yaşındaki bir çocuk ile 52 yaşındaki bir adamı ısırarak yaraladı. Köpeğin saldırısı sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi, Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hatay'da 2 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı (Fotoğraf: İHA) NUMUNE ALINAN KÖPEK KUDUZ ÇIKTI Olayın ardından yetkililer harekete geçerken, kuduz şüphesi nedeniyle köpek incelenmek üzere kontrol altına alındı. Bölgedeki vatandaşlara kuduz vakalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Olayın ardından Kırıkhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri hızla devreye girdi. Saldırgan köpek gözetim altına alındı ve gerekli numuneler test için alındı. Bu numuneler, detaylı inceleme yapılmak üzere Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan testler, köpeğin kuduz olduğunu doğruladı.