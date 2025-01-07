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Müstehcen görüntülere tutuklama! Şüphelilerinden evinde ele geçirildi

Mersin'de, internette müstehcen içerikli görüntüler yaydıkları gerekçesiyle yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüphelilerin evlerindeki aramada, suçla alakalı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital malzeme, ruhsatsız tabanca ve mühimmatı ele geçirildi

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 11:15 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 11:22
Müstehcen görüntülere tutuklama! Şüphelilerinden evinde ele geçirildi

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    Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette müstehcen içerikli görüntüler yayan ve bu görüntülerde çocuk istismarı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

    Mersin'de internette müstehcen görüntüler yayan 7 zanlı tutuklandı. (AA9Mersin'de internette müstehcen görüntüler yayan 7 zanlı tutuklandı. (AA9

    Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

    Mersin'de siber suçlar operasyonu: 7 tutuklama

    Şüphelilerin evlerindeki aramada, suçla alakalı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital malzeme, ruhsatsız tabanca ve mühimmatı ele geçirildi.

    Ekipler, adreslerde arama yaptı. (AA)Ekipler, adreslerde arama yaptı. (AA)

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

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