Müstehcen görüntülere tutuklama! Şüphelilerinden evinde ele geçirildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette müstehcen içerikli görüntüler yayan ve bu görüntülerde çocuk istismarı yapanlara yönelik çalışma başlattı.