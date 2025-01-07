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Hayatını kaybeden arabeskin efsanesi Ferdi Tayfur'un mirası yüzünden çocukları tabutu başında kavga etti!

Ferdi Tayfur yılların birikimiyle, Marmaris’te bir koy ve yarımadanın da bulunduğu çok sayıda taşınmaza sahip oldu. Sanatçının ayrıca Adana’da 50, İstanbul’da 36’ya yakın evi olduğu da ifade edildi. Dev servet büyük olasılıkla farklı birlikteliklerden dünyaya gelen 5 çocuğu arasında pay edilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
Hayatını kaybeden arabeskin efsanesi Ferdi Tayfur’un mirası yüzünden çocukları tabutu başında kavga etti!

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    Vefatıyla Türkiye'yi ve hayranlarını yasa boğan Ferdi Tayfur'un ciddi bir serveti olduğu ortaya çıktı. 34 film çeken ve bütün kasetleri yok satan Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılarından biriydi. Ferdi Tayfur, yaşamı boyunca farklı isimlerle birlikte olsa da tek resmi evlilik yaptı. Eski eşleri ve çocukları arasında tartışma, sanatçı hayattayken başlamıştı. Sanatçının bir dönem birlikte olduğu Necla Nazır, "Evladımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem" demişti.

    KOY VE 86 DAİRE...
    Ferdi Tayfur'un, film ile müzik gelirlerinden ciddi gayrimenkul yatırımları yaptığı anlaşılıyor. Sanatçının Marmaris'te bir koy, bir yarımada, Adana'da 50 daire, İstanbul'da ise 30 ev ve 6 villası olduğu belirtildi. Sanatçının vefatının ardından gündeme gelen bu dev servet, büyük olasılıkla miras tartışması başlatabilir.

    Sanatçının 4 farklı birlikteliklerden 5 çocuğu bulunuyor. Ferdi Tayfur'un Konya'da tanıştığı Fatma adlı bir kadınla birlikteliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Timur Turanbayburt... Turanbayburt babasına böbreğini bağışladı. Ferdi Tayfur, tek resmi eşi Zeliha Turanbayburt'tan Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı doğdu. Ferdi Tayfur, 2010'da Zeliha Turanbayburt ile tekrardan bir araya geldi. Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur ise, 1988'de dünyaya geldi. Ünlü çift, 33 yıl birliktelik yaşadı.

    KIZINA KÜS GİTTİ
    Sanatçının bir diğer oğlu Ferdi Taha. Ferdi Taha, Ferdi Tayfur'un Habibe Ümyani Demir ile olan birlikteliğinden 2009'da dünyaya geldi. Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur ile uzun zamandır küs kaldı. Sanatçı bu çocuğunun soy ismini kullanmasına bile izin vermedi, aile tartışmaları yaşandı. Bu durum, cenaze törenlerine de yansıdı. Kızı tabutun başına geldiğinde, sanatçının menajerliğini de yapan yeğeni Şirin Gözalıcı duruma tepki gösterdi, tartışma yaşandı.

    Ferdi Tayfurun serveti ve vasiyeti ne? 80 daire, 6 villa, yarımada...Ferdi Tayfurun serveti ve vasiyeti ne? 80 daire, 6 villa, yarımada...
    Ferdi Tayfur'un serveti ve vasiyeti ne? 80 daire, 6 villa, yarımada...

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