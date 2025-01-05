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Ferdi Tayfur'un serveti ve vasiyeti! Kızı ile mahkemelikti: 80 daire, 6 villa, yarımada...

Ferd, Tayfur serveti ve vasiyeti en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Türk müziğinin ve sinemasının efsane ismi Ferdi Tayfur, kariyeri boyunca kazandığı serveti yatırımlarla değerlendirdi. Ünlü sanatçının özellikle Marmaris'teki taşınmazları ve villaları dudak uçuklatıyor.

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Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 22:57 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 23:44
Ferdi Tayfur’un serveti ve vasiyeti! Kızı ile mahkemelikti: 80 daire, 6 villa, yarımada...

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatı sonrası gözler, yıllardır Marmaris'te yaşayan Tayfur'un mal varlığına çevrildi. Sanatçının sahip olduğu taşınmazlar arasında Marmaris'te bir yarımada, koy ve çok sayıda gayrimenkul bulunuyor. İşte Ferdi Tayfur'un serveti...

Ferdi Tayfur’un serveti ve vasiyeti! Kızı ile mahkemelikti: 80 daire, 6 villa, yarımada...

ADASI VE KOYU VAR!

Ferdi Tayfur'un servetiyle ilgili en dikkat çeken detaylardan biri, Marmaris'te sahip olduğu taşınmazlar. 1981 yılında, dönemin ünlü sinema sanatçısı Necla Nazır ile "Olmaz Olsun" filmini çekmek için Marmaris'e gelen Tayfur, bölgeye adeta aşık oldu. Bu süreçte yakın arkadaşı şair Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte Marmaris'e yerleşme kararı aldı. Önce İçmeler'de havuzlu bir villa satın alan Tayfur, yıllar içinde yatırımlarını artırdı. Gökbel Villaları'ndan mülk edinen sanatçı, eski otel 47'nin arkasındaki apartmanı ve son olarak Cennet Adası'ndaki malikane gibi çeşitli gayrimenkullere sahip oldu.

Ferdi Tayfur’un serveti ve vasiyeti! Kızı ile mahkemelikti: 80 daire, 6 villa, yarımada...

GAYRİMENKUL ZENGİNİ FERDİ TAYFUR

Tayfur'un yatırımları Marmaris ile sınırlı değil. Çıkan aberlere göre, sanatçının Adana'da 50 daire, İstanbul'da ise 30 daire ve 6 villası bulunuyor. Ayrıca Marmaris'te bir koy ve yarımadanın da Tayfur'a ait olduğu iddia ediliyor. Bu yatırımlar, ünlü sanatçının uzun yıllar müzik ve sinemadan elde ettiği kazançlarını gayrimenkule yönlendirdiğini ortaya koyuyor.

Ferdi Tayfur’un serveti ve vasiyeti! Kızı ile mahkemelikti: 80 daire, 6 villa, yarımada...

MARMARİSLİ FERDİ BABA

Tayfur'un Marmaris halkıyla olan sıcak ilişkisi, onu yerel halk arasında "Marmarisli Ferdi Baba" olarak tanınır hale getirdi. 2000'li yılların başında aktif kariyerine son veren sanatçı, Marmaris'te sade bir yaşam sürmeye başladı. Halkla iç içe, doğayla barışık bir hayat tercih eden Tayfur'un bu bölgedeki etkisi hâlâ devam ediyor.

Ferdi Tayfur’un serveti ve vasiyeti! Kızı ile mahkemelikti: 80 daire, 6 villa, yarımada...

TOPLAMDA 5 ÇOCUK BULUNUYOR

Vefatının ardından Tayfur'un mal varlığı, aile içinde tartışmalara yol açtı. Sanatçının farklı birlikteliklerden toplamda beş çocuğu bulunuyor. Bu durum, miras paylaşımı konusunu daha da karmaşık hale getirmiş durumda. Özellikle Marmaris'teki değerli taşınmazlar, bu tartışmaların odağında yer alıyor.

Ferdi Tayfur’un serveti ve vasiyeti! Kızı ile mahkemelikti: 80 daire, 6 villa, yarımada...

"BEN ÖLDÜĞÜM ZAMAN DA..."

Tayfur'un geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda şarkılarının telif haklarına yönelik yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Şarkılarının halka açık olması gerektiğini savunan usta sanatçı, "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsin diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım" ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu sözlerin resmi bir vasiyet olarak tutanak altına alınıp alınmadığı bilinmiyor.

Ferdi Tayfur’un serveti ve vasiyeti! Kızı ile mahkemelikti: 80 daire, 6 villa, yarımada...

KIZININ DÜĞÜNÜNE KATILMADI

Ferdi Tayfur, son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı anlaşmazlıklarla da gündemdeydi. Yaz aylarında başlayan soyadı krizi nedeniyle baba-kız mahkemelik olmuş, bu gerginlik Tayfur'un kızının düğününe katılmamasına ve torununu görmemesine kadar uzanmıştı.

Ferdi Tayfur’un serveti ve vasiyeti! Kızı ile mahkemelikti: 80 daire, 6 villa, yarımada...

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur

Ferdi Tayfur’un serveti ve vasiyeti! Kızı ile mahkemelikti: 80 daire, 6 villa, yarımada...

Tuğçe Tayfur

Ferdi Tayfur’un serveti ve vasiyeti! Kızı ile mahkemelikti: 80 daire, 6 villa, yarımada...

Tuğçe Tayfur ve oğlu

Ferdi Tayfur’un serveti ve vasiyeti! Kızı ile mahkemelikti: 80 daire, 6 villa, yarımada...

Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu