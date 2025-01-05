Ferdi Tayfur’un serveti ve vasiyeti! Kızı ile mahkemelikti: 80 daire, 6 villa, yarımada...

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatı sonrası gözler, yıllardır Marmaris'te yaşayan Tayfur'un mal varlığına çevrildi. Sanatçının sahip olduğu taşınmazlar arasında Marmaris'te bir yarımada, koy ve çok sayıda gayrimenkul bulunuyor. İşte Ferdi Tayfur'un serveti ...

ADASI VE KOYU VAR! Ferdi Tayfur'un servetiyle ilgili en dikkat çeken detaylardan biri, Marmaris'te sahip olduğu taşınmazlar. 1981 yılında, dönemin ünlü sinema sanatçısı Necla Nazır ile "Olmaz Olsun" filmini çekmek için Marmaris'e gelen Tayfur, bölgeye adeta aşık oldu. Bu süreçte yakın arkadaşı şair Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte Marmaris'e yerleşme kararı aldı. Önce İçmeler'de havuzlu bir villa satın alan Tayfur, yıllar içinde yatırımlarını artırdı. Gökbel Villaları'ndan mülk edinen sanatçı, eski otel 47'nin arkasındaki apartmanı ve son olarak Cennet Adası'ndaki malikane gibi çeşitli gayrimenkullere sahip oldu.

GAYRİMENKUL ZENGİNİ FERDİ TAYFUR Tayfur'un yatırımları Marmaris ile sınırlı değil. Çıkan aberlere göre, sanatçının Adana'da 50 daire, İstanbul'da ise 30 daire ve 6 villası bulunuyor. Ayrıca Marmaris'te bir koy ve yarımadanın da Tayfur'a ait olduğu iddia ediliyor. Bu yatırımlar, ünlü sanatçının uzun yıllar müzik ve sinemadan elde ettiği kazançlarını gayrimenkule yönlendirdiğini ortaya koyuyor.

MARMARİSLİ FERDİ BABA Tayfur'un Marmaris halkıyla olan sıcak ilişkisi, onu yerel halk arasında "Marmarisli Ferdi Baba" olarak tanınır hale getirdi. 2000'li yılların başında aktif kariyerine son veren sanatçı, Marmaris'te sade bir yaşam sürmeye başladı. Halkla iç içe, doğayla barışık bir hayat tercih eden Tayfur'un bu bölgedeki etkisi hâlâ devam ediyor.