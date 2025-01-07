Başıboş terörü bu kez Ankara’da ortaya çıktı: Okuldan dönen 13 yaşındaki çocuğu köpekler ağır yaraladı

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen başıboş köpek sorunu, bir çocuğun daha hayatını tehdit etti. Geçtiğimiz günlerde Hatay'da biri çocuk iki kişiyi ısıran köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine Kırıkhan ilçesindeki bir köy karantinaya alınmıştı.
Türkiye'nin gündeminden düşmeyen başıboş köpek sorunu, bir çocuğun daha hayatını tehdit etti. Geçtiğimiz günlerde Hatay'da biri çocuk iki kişiyi ısıran köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine Kırıkhan ilçesindeki bir köy karantinaya alınmıştı.
Bu kez de köpek saldırısı Ankara'da yaşandı. Yenimahalle ilçesinde okuldan çıkan 13 yaşındaki Hayrettin G., boş bir arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırıldıktan sonra yaralı çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Hayrettin G., daha sonra tedavisi için kent merkezine sevk edildi.