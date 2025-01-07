SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Başıboş terörü bu kez Ankara'da ortaya çıktı: Okuldan dönen 13 yaşındaki çocuğu köpekler ağır yaraladı

Başıboş köpek terörünün son adresi Ankara'nın Haymana ilçesi oldu. Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki bir çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, olay sonrası yetkililerden acil çözüm talep etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 23:58 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 23:58
Başıboş terörü bu kez Ankara’da ortaya çıktı: Okuldan dönen 13 yaşındaki çocuğu köpekler ağır yaraladı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye'nin gündeminden düşmeyen başıboş köpek sorunu, bir çocuğun daha hayatını tehdit etti. Geçtiğimiz günlerde Hatay'da biri çocuk iki kişiyi ısıran köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine Kırıkhan ilçesindeki bir köy karantinaya alınmıştı.

    Bu kez de köpek saldırısı Ankara'da yaşandı. Yenimahalle ilçesinde okuldan çıkan 13 yaşındaki Hayrettin G., boş bir arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

    Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırıldıktan sonra yaralı çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Hayrettin G., daha sonra tedavisi için kent merkezine sevk edildi.

    Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırıldıktan sonra yaralı çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Hayrettin G., daha sonra tedavisi için kent merkezine sevk edildi.

    Hatay’da kuduz alarmı! 2 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı: Mahalle karantinaya alındıHatay’da kuduz alarmı! 2 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı: Mahalle karantinaya alındı
    Hatay'da kuduz alarmı! 2 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı: Mahalle karantinaya alındı

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan canlı yayında flaş Suriye açıklaması
    Başkan Erdoğan’dan İdareciler Günü Programı’nda önemli açıklamalar
    Trump’tan övgü dolu sözler: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri
    Rize’deki PTT şubesinde silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti firarı aranıyor
    En düşük emekli maaşı belli oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan açıkladı
    PKK ya silah bırakır ya yok olur! Külliye’de Terörü bitirme masası: Başkan Erdoğan - Barzani zirvesinin arka planı
    Kupada Portekiz usulü! Beşiktaş Sivasspor’u 1-0 yendi
    En düşük emekli maaşı 14.469 TL! Dul ve yetimlere de yansıyacak! Bu ayki ödemelere yetişir mi?
    Provokasyon tutmadı: Nesimi Türbesi üzerinden çıkarılmak istenen kaos planı çöktü!
    Şam’da silah bırakmayan Baas askerlerine operasyon
    İsrail’in Türkiye planı ortaya çıktı! Tel Aviv’den savaşa hazırlık uyarısı
    Fenerbahçe’den sürpriz transfer: Talisca’dan önce o gelecek! İşte bonservisi
    Süleymaniye’yi PKK/YPG üssü yapan Bafel Talabani’ye yaptırım kıskacı! Ankara uçuş yasağını uzattı... KYB darboğazda
    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor
    Öcalan’ı İmralı’ya gömdüler! Mustafa Karasu’nun Apo maskesi indi... DEM Kandil’i dinlerim dedi | Eş başkan kavgası