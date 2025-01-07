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Rize'deki PTT şubesinde silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti firari katil adliyeye sevk edildi

Rize'de PTT Başmüdürlüğü binasındaki kargo birimine düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada firari katilin yakalandığını açıkladı. Çelik yelek giydirilen zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Rize Adliyesi'ne sevk edildi.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 20:23 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 14:33
Rize’deki PTT şubesinde silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti firari katil adliyeye sevk edildi

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    Rize'de iki PTT çalışanı, dün yaşanan silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

    Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü kargo birimine gelen kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, çalışanlardan Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt'a silahla ateş ederek kaçtı.

    Rize'de PTT Başmüdürlüğü'nde silahlı saldırı: 2 ölü!

    İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Rize Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    KATİL YAKALANDI

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada firari katilin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Rize Merkez Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen ve iki PTT personeli kardeşimizin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli H.K. kısa sürede saklandığı binanın çatı katında yakalanmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine ve PTT camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

    Saldırı anı kamerada (AA)Saldırı anı kamerada (AA)

    Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, saat 17.03 sularında PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen elim bir olayda, usulsüz işlem yapılmasını talep eden bir şahıs ile görevli personel arasında yaşanan tartışma sonucu iki personelin silahla vurularak ağır yaralandığı belirtildi.

    Rize'de PTT Başmüdürlüğü'ne yapılan silahlı saldırı görüntüleri ortaya çıktı

    İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Yaralı personeller Selim Okumuş, Ömer Bayazıt hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişlerdir. Saldırganın kimliği güvenlik güçlerince tespit edilmiş olup, kaçan şahsın yakalanması için emniyet ekiplerimizce çalışmalar sürmektedir. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatmıştır. Hayatını kaybeden personellerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileriz."

    Rize'de iki PTT çalışanını silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. (AA)Rize'de iki PTT çalışanını silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. (AA)

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince saklandığı bir binanın çatı katında yakalanan H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Rize'de iki PTT çalışanını silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. (AA)Rize'de iki PTT çalışanını silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. (AA)

    ÇELİK YELEKLİ ÖNLEM

    Çelik yelek giydirildiği görülen zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Rize Adliyesi'ne sevk edildi.

    PTT Müdür Vekili Selim Okumuş (DHA)PTT Müdür Vekili Selim Okumuş (DHA)

    GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

    Saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken Hayatını kaybeden Okumuş'un PTT Müdür Vekili olarak görev yaptığı Bayazıt'ın ise temizlik görevlisi olduğu bildirildi.

    Temizlik görevlisi Ömer Bayazıt (DHA)Temizlik görevlisi Ömer Bayazıt (DHA)

    SALDIRI NASIL OLDU?

    Alınan bilgiye göre, isminin V.K. olduğu öğrenilen saldırgan babasına ait kartı almak için binaya giriş yaptı. Görevlilerin kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının kendisinin gelmesinin gerektiğini söylediği saldırgan, olay yerinde görevlilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından belinden silahını çıkartan şahsın ateş etmeye başladığı iddia edildi.

    Adalet Bakan Yılmaz Tunç'un paylaşımı (Ekran görüntüsü) Adalet Bakan Yılmaz Tunç'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

    Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakan Yılmaz Tunç, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi. Tunç, "Rize'de PTT Başmüdürlüğü çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden PTT çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırıyla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun paylaşımı (Ekran görüntüsü)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    BAKAN URALOĞLU: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de PTT çalışanlarına yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden çalışanlara Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Faillerin adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz. PTT camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Uraloğlu, Rize'de PTT çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda iki çalışanın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendiklerini belirtti.

    Uraloğlu, "Bu hain saldırıda hayatını kaybeden değerli çalışanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz. PTT camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

    PTT AŞ sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Şirketimiz bu hain saldırının yakından takipçisi olacaktır. Saldırıda hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm PTT camiamıza sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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