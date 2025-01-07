GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken Hayatını kaybeden Okumuş'un PTT Müdür Vekili olarak görev yaptığı Bayazıt'ın ise temizlik görevlisi olduğu bildirildi.

Rize'de iki PTT çalışanını silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. (AA)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince saklandığı bir binanın çatı katında yakalanan H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Rize'de iki PTT çalışanını silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. (AA)

SALDIRI NASIL OLDU? Alınan bilgiye göre, isminin V.K. olduğu öğrenilen saldırgan babasına ait kartı almak için binaya giriş yaptı. Görevlilerin kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının kendisinin gelmesinin gerektiğini söylediği saldırgan, olay yerinde görevlilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından belinden silahını çıkartan şahsın ateş etmeye başladığı iddia edildi.

Adalet Bakan Yılmaz Tunç'un paylaşımı (Ekran görüntüsü) SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakan Yılmaz Tunç, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi. Tunç, "Rize'de PTT Başmüdürlüğü çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden PTT çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırıyla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun paylaşımı (Ekran görüntüsü)

BAKAN URALOĞLU: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de PTT çalışanlarına yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden çalışanlara Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Faillerin adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz. PTT camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Uraloğlu, Rize'de PTT çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda iki çalışanın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendiklerini belirtti.

Uraloğlu, "Bu hain saldırıda hayatını kaybeden değerli çalışanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz. PTT camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

PTT AŞ sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Şirketimiz bu hain saldırının yakından takipçisi olacaktır. Saldırıda hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm PTT camiamıza sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.