E-OKUL GİRİŞ EKRANI 2025 | e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2025 karne notu görüntüleme

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E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), öğrenciler, veliler ve öğretmenler için kritik bir bilgi platformu olmaya devam ediyor. Özellikle karne dönemlerinde sistemin kapanıp kapanmayacağı sorusu sıkça gündeme geliyor. İşte E-Okul'un işleyişi ve karne dönemiyle ilgili detaylar.

(Takvim Foto Arşiv) E-Okul Karne Döneminde Açık Kalacak E-Okul VBS, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Sistemin "kapanması" olarak adlandırılan durum, not girişlerinin tamamlanması için öğretmenlere tanınan süreyle ilgili. Ancak, E-Okul'un tamamen kapatılması gibi bir durum söz konusu değil. Öğrenciler ve veliler, karne gününe kadar sistem üzerinden not bilgilerine erişebilecek.