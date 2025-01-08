E-OKUL GİRİŞ EKRANI 2025 | e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2025 karne notu görüntüleme

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E-Okul'da Hangi Bilgiler Görüntülenebilir?
E-Okul VBS, öğrencilere ve velilere birçok bilgiye kolayca ulaşma imkânı sunuyor. Sistem üzerinden erişilebilecek bilgiler şunlardır:
Not Bilgisi: Öğrencinin sınav sonuçları ve proje notları.
Devamsızlık Bilgisi: Güncel devamsızlık durumları.
Sınav Tarihleri ve Ders Programı: Yaklaşan sınavlar ve haftalık ders çizelgesi.
(Takvim Foto Arşiv)
E-Okul Giriş İşlemleri Nasıl Yapılır?
E-Okul sistemine giriş yapmak için öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve okul numarası gereklidir. Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapan kullanıcılar, sol menüde yer alan "Not Bilgisi" sekmesine tıklayarak öğrenci notlarını görüntüleyebilir. Aynı şekilde öğretmenler de sistem üzerinden not ve devamsızlık bilgilerini ekleyebilir.
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