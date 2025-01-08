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E-OKUL GİRİŞ EKRANI 2025 | e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2025 karne notu görüntüleme

Sömestr tatiline kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler çocuklarının akademik durumunu yakından takip etmek için E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) yoğun ilgi gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre 15 tatil 17 Ocak Cuma günü karnelerin verilmesiyle başlayacak. Yaklaşık 20 milyon öğrencinin karne heyecanı yaşadığı bu dönemde E-Okul VBS, yazılı notlarından devamsızlık bilgilerine, takdir-teşekkür belgelerinden merkezi sınav sonuçlarına kadar birçok bilgiye hızlı erişim sağlıyor.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 06:16 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 07:34
E-OKUL GİRİŞ EKRANI 2025 | e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2025 karne notu görüntüleme

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    E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), öğrenciler, veliler ve öğretmenler için kritik bir bilgi platformu olmaya devam ediyor. Özellikle karne dönemlerinde sistemin kapanıp kapanmayacağı sorusu sıkça gündeme geliyor. İşte E-Okul'un işleyişi ve karne dönemiyle ilgili detaylar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    E-Okul Karne Döneminde Açık Kalacak

    E-Okul VBS, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Sistemin "kapanması" olarak adlandırılan durum, not girişlerinin tamamlanması için öğretmenlere tanınan süreyle ilgili. Ancak, E-Okul'un tamamen kapatılması gibi bir durum söz konusu değil. Öğrenciler ve veliler, karne gününe kadar sistem üzerinden not bilgilerine erişebilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Not Girişleri Ne Zaman Kapatılacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) süreçleri doğrultusunda, karne verilmeden birkaç gün önce öğretmenler tarafından not girişleri tamamlanıyor. Bu nedenle, karne haftasına yaklaşıldığında sistem üzerinden yeni not girişleri yapılamıyor. Ancak bu durum, öğrencilerin devamsızlık bilgileri, haftalık ders programı ve sınav tarihlerini görüntülemesine engel değil.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    E-Okul'da Hangi Bilgiler Görüntülenebilir?

    E-Okul VBS, öğrencilere ve velilere birçok bilgiye kolayca ulaşma imkânı sunuyor. Sistem üzerinden erişilebilecek bilgiler şunlardır:

    Not Bilgisi: Öğrencinin sınav sonuçları ve proje notları.

    Devamsızlık Bilgisi: Güncel devamsızlık durumları.

    Sınav Tarihleri ve Ders Programı: Yaklaşan sınavlar ve haftalık ders çizelgesi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    E-Okul Giriş İşlemleri Nasıl Yapılır?

    E-Okul sistemine giriş yapmak için öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve okul numarası gereklidir. Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapan kullanıcılar, sol menüde yer alan "Not Bilgisi" sekmesine tıklayarak öğrenci notlarını görüntüleyebilir. Aynı şekilde öğretmenler de sistem üzerinden not ve devamsızlık bilgilerini ekleyebilir.

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