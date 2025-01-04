Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar’ın avukatından bomba iddia!

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde "Neden öldürüldü, kim öldürdü?" sorularının cevabı hala bulamadı. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, "Saklanmak istenen aslında katilden ziyade cinayetin işlenme sebebi olduğunu düşünüyorum. Bu onlar için çok daha ciddi bir tehlikeydi. Dolayısıyla bunu kamufle etmeye çalıştılar onlar. Cinayetin sebebi bu sanıklar için çok önemliydi" dedi.

O İMAMA İHRAÇ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Narin Güran cinayetiyle ilgili gözaltına alınıp sorgulanan Tavşantepe Köyü imamı R.K.'yı görevinden ihraç etti. Günlerdir yurt dışına kaçtığı iddia edilen R.K'nin en son Temmuz ayında Türkiye'ye giriş yaptığı, herhangi bir yurtdışı çıkış kaydı olmadığı öğrenildi.