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Zonguldak'ta yürek yakan olay: Boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki Efe hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çöp atmak için evden çıkan anne, döndüğünde 3,5 yaşındaki oğlunu boynuna dolanmış eşofman ipiyle hareketsiz buldu. Talihsiz çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 22:10 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 22:10
Zonguldak’ta yürek yakan olay: Boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki Efe hayatını kaybetti

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    Zonguldak'ta çöp atmak için evden çıkan anne C.K., eve geri döndüğünde 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boynuna ip dolanmış halde buldu. Annenin yardım çığlıklarını duyarak gelen komşusu ipi kesse de talihsiz çocuk kurtarılamadı.

    Zonguldak'ta boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki Efe hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)Zonguldak'ta boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki Efe hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi'nde, akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın zemin katında meydana gelen olayda, anne C.K., çöp atmak için evden çıktı. Eve geri döndüğünde, 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı salonda, boğazına dolanmış eşofman ipiyle hareketsiz yatarken buldu. Annenin çığlıkları üzerine üst kattaki komşu yardıma koştu ve çocuğun boynundaki ipi bıçakla kesti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

    Zonguldak'ta boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki Efe hayatını kaybetti (Fotoğraf: DHA)Zonguldak'ta boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki Efe hayatını kaybetti (Fotoğraf: DHA)

    ACILI BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Anne C.K. ve baba M.K., ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Baba M.K., daha sonra polis eşliğinde morga gelirken oğlunun başında gözyaşlarına boğuldu.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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