Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler: 2, 4, 12 rekat hacet namazı kılınışı!

Regaip Kandili, İslam âlemi için büyük bir öneme sahip olan mübarek gecelerden biridir. Manevi huzurun arttığı bu özel gecede, ibadetlerin sevabı katlanarak artar. Peki, Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı? İşte, bu geceyi en verimli şekilde değerlendirebilmeniz için önerilen ibadetler...
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REGAİP GECESİ YAPILACAK DUA VE İBADETLER
1. Gündüzünde Oruç Tutmak
Regaip gecesinin gündüzünde oruç tutmak, büyük alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Bu oruç, perşembe ve cuma günü olmak üzere iki gün tutulabilir.
2. Kaza ve Nafile Namaz Kılmak
Namaz, bu mübarek gecenin en önemli ibadetlerinden biridir. Kaza namazı borcu olanların bu fırsatı değerlendirmesi tavsiye edilir. Ayrıca, 12 rekât nafile namaz kılınarak her rekâtta Fatiha'dan sonra belirli sureler okunabilir.
3. Kur'an-ı Kerim Okumak
Regaip gecesinde bolca Kur'an-ı Kerim okumak, sevabı katlanarak artırır. Resûlullah'ın hadisinde, Kur'an'dan bir harf okumanın on sevap getirdiği belirtilmiştir.
4. Tevbe ve İstiğfar Etmek
Bu mübarek gece, günahlardan arınmak ve Allah'a yönelmek için eşsiz bir fırsattır. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) günlük istiğfarı hatırlatarak bu geceyi tevbe ile değerlendirmek gerekir.
5. Dua Etmek
Regaip Kandili, duaların kabul edildiği bereketli zamanlardandır. Kur'an'da da dua eden kullarına Allah'ın değer verdiği belirtilmiştir.
6. Salavat Getirmek
Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek, sıkıntıların giderilmesine ve günahların bağışlanmasına vesile olur. Bu gece bol bol salavat-ı şerife getirilmesi önerilir.