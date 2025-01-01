Kadraj Galeri Kadraj İkon Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu nasıl? Tövbe İstiğfar duası Türkçe anlamı nedir?

Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu nasıl? Tövbe İstiğfar duası Türkçe anlamı nedir?

Müslümanlar yaşantıları süresince karşılaştıkları zorluklardan kurtulmak ve olumlu değişimler yaşayabilmek için sıklıkla dua ederler. Özellikle Regaip Kandili, Kadir Gecesi gibi mübarek zaman dilimlerinde edilen duaların ayrı bir önemi vardır. Tövbe duası, bu süreçte en çok okunan ve manevi huzura ulaşmayı amaçlayan dualardan biridir. Peki, Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu nasıl? Tövbe İstiğfar duası Türkçe anlamı nedir? İşte meali ve okunuşu...

Giriş Tarihi: 01.01.2025 16:52 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 16:57
Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu nasıl? Tövbe İstiğfar duası Türkçe anlamı nedir?

Her insan hata yapabilir ancak asıl önemli olan bu hataları fark ederek pişmanlık duymak ve bunlardan vazgeçmektir. Tövbe, günahlardan arınmak, Allah'a yönelmek ve O'nun sonsuz merhametine sığınmaktır. Manevi bir yenilenme ve huzura ulaşmanın anahtarı olan tövbe insanı hem ruhen hem de kalben temizlenmeye davet eder. Peki, Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu nasıl? Tövbe İstiğfar duası Türkçe anlamı nedir? İşte tüm detaylar...

Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu nasıl? Tövbe İstiğfar duası Türkçe anlamı nedir?

TÖVBE DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullahe'l-azim el-kerim. ellezi lâ ilahe illa huve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li- nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşüra-h. Ve es-elühü't - tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim.

Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu nasıl? Tövbe İstiğfar duası Türkçe anlamı nedir?

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Mağfiretini talep ediyorum Allâh'ım! Bağışlamanı diliyorum Rabbim! Kusur ve günahlarımdan beni tertemiz kılmanı istiyorum Yüce Mevlâm! (Bir aciz kul olarak ben) Kerîm olan, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan, dâimâ diri (el-Hayy) ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü (el-Kayyûm) Yüce Rabbimin mağfiretini (bağışlamasını) niyaz ederim.

Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu nasıl? Tövbe İstiğfar duası Türkçe anlamı nedir?

O'na yönelir ve Yüce Zât'ından bizlere tevbe, mağfiret ve hidâyet lutfetmesini talep ederim. Zira tevbeleri kabul eden ve kullarına son derece merhametli olan O'dur. Kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de, hayatta kalmaya da, yeniden dirilmeye de kendi iktidârı olmayan aciz bir kul olarak Rabbime tevbe ederim..

Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu nasıl? Tövbe İstiğfar duası Türkçe anlamı nedir?

BÜYÜK GÜNAHLAR İÇİN OKUNACAK TÖVBE ESTAĞFURULLAH DUASI

Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene âlâ ahdike ve va'dike mesteta'tü eûzü bike min şerri mâ sana'tü ebûu leke bi-ni'metike aleyye ve ebûu bi-zenbî fağfir lî feinnehû lâ yağfirü'z-zünûbe illâ ente.

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