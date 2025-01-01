Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu nasıl? Tövbe İstiğfar duası Türkçe anlamı nedir?
Müslümanlar yaşantıları süresince karşılaştıkları zorluklardan kurtulmak ve olumlu değişimler yaşayabilmek için sıklıkla dua ederler. Özellikle Regaip Kandili, Kadir Gecesi gibi mübarek zaman dilimlerinde edilen duaların ayrı bir önemi vardır. Tövbe duası, bu süreçte en çok okunan ve manevi huzura ulaşmayı amaçlayan dualardan biridir. Peki, Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu nasıl? Tövbe İstiğfar duası Türkçe anlamı nedir? İşte meali ve okunuşu...
Giriş Tarihi: 01.01.2025 16:52 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 16:57