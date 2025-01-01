Her insan hata yapabilir ancak asıl önemli olan bu hataları fark ederek pişmanlık duymak ve bunlardan vazgeçmektir. Tövbe, günahlardan arınmak, Allah'a yönelmek ve O'nun sonsuz merhametine sığınmaktır. Manevi bir yenilenme ve huzura ulaşmanın anahtarı olan tövbe insanı hem ruhen hem de kalben temizlenmeye davet eder. Peki, Tövbe İstiğfar duası Arapça okunuşu nasıl? Tövbe İstiğfar duası Türkçe anlamı nedir? İşte tüm detaylar...