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Regaip Kandili Duaları: Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) okuduğu kısa ve uzun dualar

2025 Regaip Kandili’nin yaklaşmasıyla birlikte, bu mübarek geceye dair ibadetler ve dualar İslam dünyasında merakla araştırılıyor. Diyanet, Regaip Kandili’nde tövbe, istiğfar ve duanın manevi anlamını vurgularken, bu geceyi ibadetle geçirmenin önemine dikkat çekiyor. Rahmet ve bereketle dolu "üç ayların" başlangıcını simgeleyen bu özel geceye ilişkin bilgiler yoğun ilgi görüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 18:08 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 08:07
Regaip Kandili Duaları: Peygamber Efendimiz’in S.A.V okuduğu kısa ve uzun dualar

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    İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S)'İN ETTİĞİ DUALAR

    📌 Allahümme einnî alâ zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik

    🔶 Anlamı: "Allah'ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım et."

    📌 Allahümme innî es'elüke rahmeten min indike tehdi bihâ kalbi ve tecmau bihâ emri ve telümmü bihâ şa'sî ve tuslihu bihâ gâibî ve terfeu bihâ şâhidî ve tüzekki bihâ amelî ve tülhimünî bihâ rüşdî ve terüddü bihâ halfetî ve ta'sımunî bihâ min külli sûin. Allahümme e'dınî îmânen ve yakınen leyse beğdehu küfrun ve rameten enelü bihe şerafe kerametike fi'ddünya vel âhirah.

    🔶 Anlamı: "Allâh'ım! Sen'den, katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime hidâyet, işlerime nizâm, dağınıklığıma tertip, içime kâmil îman, dışıma amel-i sâlih, amellerime temizlik ve ihlâs ver. Rızâna uygun istikâmeti ilhâm et, ülfet edeceğim dostumu lûtfet ve beni her türlü kötülüklerden koru! Allâh'ım, bana öyle bir îman, öyle bir yakîn ver ki, artık bir daha küfür (ihtimâli) kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki, onunla, dünya ve âhirette Sen'in nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşayım."

    📌 Yâ Mukallibel Kulûbi Sebbit Kalbî 'Alâ Dînik

    🔶 Anlamı: "Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allâh'ım! Benim kalbimi dîninde sâbit kıl."

    REGAİP KANDİLİ ORUCU VE FAZİLETLERİ

    Regaip kandilinde oruç tutmak, kişinin manevi kazançlarını artırmasına ve sevap defterinin zenginleşmesine vesile olur. Regaip kandili orucu genellikle kandil gününden bir gün önce veya kandil günü tutulur. İsteyen kişiler bu orucu iki gün şeklinde de tutabilirler.

    REGAİP KANDİLİNDE AKŞAM NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK DUALAR

    Akşam namazının ardından, 12 rekatlık namaz kılınır. Her rekatta şu sureler okunur:

    • Fatiha Suresi
    • Kadir Suresi
    • İhlas Suresi

    Her 2 rekatta bir selam verilerek toplamda 12 rekat tamamlanır. Namaz bitiminde ise şu dualar edilir:

    70 defa:

    Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

    70 defa secdeye kapanarak:

    Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh.

    Secdeden kalktıktan sonra 70 defa:

    Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.

    Tekrar secdeye kapanarak:

    Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh.

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