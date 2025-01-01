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Kırklareli'deki oyuncak fabrikasında yangın: 6 saat sonra kontrol altında

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Yangın ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 17:13 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 18:18
Kırklareli’deki oyuncak fabrikasında yangın: 6 saat sonra kontrol altında

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    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde oyuncak fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

    Kırklareli'de fabrikada yangını!


    DEPE BÖLÜMÜNDE YANGIN ÇIKTI

    Büyükkarıştıran beldesindeki fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor. (AA)Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor. (AA)

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor. (AA)Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor. (AA)

    Alevlerin fabrikanın üretim ve idari alanına da sıçraması üzerine bölgeye çevre illerden ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

    Pilsan oyuncak fabrikasında yangın!


    Fabrikanın bazı bölümlerinde çatı çökmeleri yaşanırken, içerideki oyuncaklarda kullanılan akülerin de zaman zaman patladığı gözlendi.

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor. (AA)Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor. (AA)

    Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor. (AA)Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor. (AA)


    6 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

    Yangın ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

    Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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