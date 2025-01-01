Kırklareli’deki oyuncak fabrikasında yangın: 6 saat sonra kontrol altında

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor. (AA)

Büyükkarıştıran beldesindeki fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor. (AA)

Alevlerin fabrikanın üretim ve idari alanına da sıçraması üzerine bölgeye çevre illerden ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.



Fabrikanın bazı bölümlerinde çatı çökmeleri yaşanırken, içerideki oyuncaklarda kullanılan akülerin de zaman zaman patladığı gözlendi.