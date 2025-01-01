Regaip Kandili namazı evde kılınabilir mi? Saat kaçta, yatsıdan sonra mı kılınır?

Regaip Kandili , Müslümanlar için manevi bir arınma gecesi olarak büyük önem taşır. Bu mübarek gecede kılınacak olan namazlar ve yapılacak ibadetler ise merak edilen konular arasında yer alır. İşte Regaip Kandili namazı hakkında en sık sorulan soruların cevapları...

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Recep ayının ilk Perşembe gecesi, İslam dünyasında "rağbet edilen" ve "bol sevap" anlamlarını taşıyan Regaip Kandili olarak idrak edilir. Bu gece, Yüce Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının ardına kadar açıldığına inanılır. İslam alimleri, bu gecede bolca dua edilmesini, Kur'an-ı Kerim okunmasını ve günahlardan arınma niyetiyle tövbe edilmesini tavsiye eder.

2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini günler takvimine göre, Regaip Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek. Müminler bu geceyi, manevi anlamda daha fazla yakınlaşma ve ibadetle değerlendirmek için sabırsızlıkla bekliyor.