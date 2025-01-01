Regaip Kandili namazı evde kılınabilir mi? Saat kaçta, yatsıdan sonra mı kılınır?

Regaip Kandili, Müslümanlar için manevi bir arınma gecesi olarak büyük önem taşır. Bu mübarek gecede kılınacak olan namazlar ve yapılacak ibadetler ise merak edilen konular arasında yer alır. İşte Regaip Kandili namazı hakkında en sık sorulan soruların cevapları...
REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
Recep ayının ilk Perşembe gecesi, İslam dünyasında "rağbet edilen" ve "bol sevap" anlamlarını taşıyan Regaip Kandili olarak idrak edilir. Bu gece, Yüce Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının ardına kadar açıldığına inanılır. İslam alimleri, bu gecede bolca dua edilmesini, Kur'an-ı Kerim okunmasını ve günahlardan arınma niyetiyle tövbe edilmesini tavsiye eder.
2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini günler takvimine göre, Regaip Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek. Müminler bu geceyi, manevi anlamda daha fazla yakınlaşma ve ibadetle değerlendirmek için sabırsızlıkla bekliyor.
REGAİP KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?
Regaip Kandili'nde akşam ile yatsı namazı arasında kılınan tespih ve hacet namazı, bu gecenin en önemli ibadetlerinden biridir. 2 Ocak Perşembe gecesi, saat 20.00 ile 21.15 arasında kılınacak olan bu özel namaz, huzur ve sevap dolu bir gece geçirmek isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor. İbadet etmek isteyenler 12 rekatlık hacet namazını, Kadir Suresi ve Ayetel Kürsi gibi surelerle kılarak manevi bağlarını güçlendirebilir.