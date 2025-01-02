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Marketlerde yeni dönem başladı: O ürünün satışı yasaklandı

1 Ocak itibarıyla marketlerde bir dönem sona erdi. Özellikle birçok evde sıkça kullanılan o ürünlerin raflardan kaldırılmasına karar verildi. Peki, neden bu yasak geldi?

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 22:42 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 22:46
Marketlerde yeni dönem başladı: O ürünün satışı yasaklandı

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    Gıda alışverişinde devrim niteliğinde bir karar alındı! Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, marketlerde satışı yasaklanan ürünlerin listesi açıklandı.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    MARKETLERDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

    1 Ocak 2024 itibarıyla marketlerde önemli bir değişiklik yaşanıyor. Bu tarihten itibaren, limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu görünümünde satılan ürünlerin piyasaya arz edilmesi yasaklandı. Yeni yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

    Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, söz konusu yasakla birlikte limon suyu benzeri ürünlerin raflardan kaldırıldığını ve artık satışa sunulamayacağını açıkladı. Özdemir, alınan bu kararın tüketicilere sağlıklı ve güvenilir gıda sunulması açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı.

    TÜRKİYE'NİN LİMON ÜRETİM RAKAMLARI

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2024 yılında Türkiye'nin toplam limon üretimi 1 milyon 730 bin ton olarak gerçekleşti. Bu üretimin yüzde 30 ila 45'lik bölümü ihracata yönelirken, iç piyasada tüketim oranı yüzde 45-50 bandında seyrediyor. Alınan kararın, hem tüketicilerin hem de üreticilerin kazançlarını olumlu etkilemesi bekleniyor.

    TÜKETİCİLER ARTIK DAHA SAĞLIKLI ÜRÜNLERE ULAŞACAK

    İkinci kalite ve sofralık özelliği taşımayan limonların sanayide değerlendirilmesi, bu ürünlerin ekonomik katkısını artıracak. Özdemir, yeni dönemde kimyasal içerikli ve yanıltıcı ürünlerin yerine, gerçek limon suyu kullanılarak üretilen sağlıklı ürünlerin tüketileceğini belirtti.

    Özdemir, alınan kararın gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından büyük bir değer taşıdığını ifade ederek şunları söyledi:

    "Bu adım, hem tüketicilerin yanıltılmasını önleyecek hem de taklit ve tağşiş ürünlerin piyasadan kaldırılmasını sağlayacak. Aynı zamanda, ikinci kalite limonların israfının önüne geçilerek, üreticilerin kazançlarını artıracaktır. Böylelikle hem tüketiciler hem üreticiler hem de ülke ekonomisi kazanacaktır."

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN SIKI DENETİM

    Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını koruma yönünde denetimlerini artırarak ağır cezai yaptırımlar uyguluyor. Başkan Özdemir, tüketicilerin bu süreçte daha bilinçli davranmasının önemine değindi ve etiket okuma alışkanlığına dikkat çekti. Şikayet ve önerilerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesinin kritik olduğunu belirten Özdemir,

    "En iyi gıda denetçileri biz tüketicileriz. Sorumluluklarımızın farkında olmalı ve güvenilir gıdaya ulaşmak için dikkatli davranmalıyız" ifadelerini kullandı.

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