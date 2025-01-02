Marketlerde yeni dönem başladı: O ürünün satışı yasaklandı

Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, söz konusu yasakla birlikte limon suyu benzeri ürünlerin raflardan kaldırıldığını ve artık satışa sunulamayacağını açıkladı. Özdemir, alınan bu kararın tüketicilere sağlıklı ve güvenilir gıda sunulması açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı.

1 Ocak 2024 itibarıyla marketlerde önemli bir değişiklik yaşanıyor. Bu tarihten itibaren, limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu görünümünde satılan ürünlerin piyasaya arz edilmesi yasaklandı. Yeni yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TÜRKİYE'NİN LİMON ÜRETİM RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2024 yılında Türkiye'nin toplam limon üretimi 1 milyon 730 bin ton olarak gerçekleşti. Bu üretimin yüzde 30 ila 45'lik bölümü ihracata yönelirken, iç piyasada tüketim oranı yüzde 45-50 bandında seyrediyor. Alınan kararın, hem tüketicilerin hem de üreticilerin kazançlarını olumlu etkilemesi bekleniyor.

TÜKETİCİLER ARTIK DAHA SAĞLIKLI ÜRÜNLERE ULAŞACAK

İkinci kalite ve sofralık özelliği taşımayan limonların sanayide değerlendirilmesi, bu ürünlerin ekonomik katkısını artıracak. Özdemir, yeni dönemde kimyasal içerikli ve yanıltıcı ürünlerin yerine, gerçek limon suyu kullanılarak üretilen sağlıklı ürünlerin tüketileceğini belirtti.

Özdemir, alınan kararın gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından büyük bir değer taşıdığını ifade ederek şunları söyledi: