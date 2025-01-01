Kadınların korkulu rüyası Rahim ağzı kanseri hakkında bilinmesi gerekenler!

Kanser, tüm dünyada ölüm saçıyor. Rahim ağzı kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Sinsice ilerleyen bu hastalık, genellikle 35-55 yaşları arasında görülüyor. Erken teşhisinde tedavi şansının yüksek olduğunu belirten Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kübra Zengin Altintaş, rahim ağzı kanseriyle ilgili bilgiler veriyor:

YAVAŞ VE SİNSİ İLERLER

Ülkelerin gelişmişlik seviyesi azaldıkça, kanserin görülme sıklığı artıyor. Ülkemizde 100 binde 4.5 ile rahim ağzı kanseri görülme sıklığı, gelişmiş ülkeler seviyesinde bulunuyor. Gelişimi uzun yıllar süren rahim kanseri, yavaş seyreden bir kanser türü olması nedeniyle düzenli tarama ve muayeneler ile saptanıyor ve tedavi ediliyor. Kanser erken safhada engellenebiliyor.

SMEAR TESTİ YAPTIRIN

Peki hastalığı erken evrelerde yakalamak için neler yapmak gerekiyor? Altıntaş, rahim ağzı kanserinin erken teşhisi için düzenli kontrolleri ve smear testini öneriyor. Smear testi, rahim ağzındaki bu hücresel değişikliklerin saptanmasına imkan veriyor. Kadın sağlığını tehdit eden bu kanser türü, sinsi ilerliyor. Erken ve doğru tedavi yöntemleri ile iyileşiyor.



YAŞINIZ KAÇ?

Rahim ağzı kanseri, doğurgan dönemdeki kadınlarda görülüyor. Çoğunlukla 35-44 yaş arası (yüzde 25), 45-54 yaş arası (yüzde 24.3), 55-64 yaş arası (yüzde 17.7) ve 65-74 yaş arası (yüzde 10.8) yaş aralıklarında olan kadınlarda ortaya çıkıyor. 35 yaş öncesi görülen rahim ağzı kanseri tüm rahim ağzı kanseri vakaları arasında yüzde 13.8'ini oluşturuyor. Erken dönemde yakalanan rahim ağzı kanserlerinde doğurganlığı koruyucu tedaviler uygulanıyor.



NASIL BESLENELİM?

Her kanser türünde olduğu gibi rahim ağzı kanserinden korunmak için doğru beslenmek gerekiyor. Zeytinyağı, baklagiller, balık, sebze ve meyve ağırlıklı besinlerin tüketildiği Akdeniz tipi diyet, rahim ağzı kanserinden koruyor. Kuşkonmaz, yumurta, pancar, turunçgiller, Brüksel lahanası ve brokoli gibi folik asit içeren sebzeler de kanseri önlüyor. Karoten içeren havuç, balkabağı, kayısı ve domates gibi besinler de kanser riskini azaltıyor.