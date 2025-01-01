PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Kadınların korkulu rüyası Rahim ağzı kanseri hakkında bilinmesi gerekenler!

Rahim ağzı kanseri, 35-55 yaşları arasındaki kadınlarda sık görülüyor. Erken evrede yakalandığında tedavi edilebiliyor. Uzmanlar, zeytinyağı, balık ve balkabağı gibi besinlerin hastalıktan koruduğuna dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025
Kadınların korkulu rüyası Rahim ağzı kanseri hakkında bilinmesi gerekenler!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kanser, tüm dünyada ölüm saçıyor. Rahim ağzı kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Sinsice ilerleyen bu hastalık, genellikle 35-55 yaşları arasında görülüyor. Erken teşhisinde tedavi şansının yüksek olduğunu belirten Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kübra Zengin Altintaş, rahim ağzı kanseriyle ilgili bilgiler veriyor:

    YAVAŞ VE SİNSİ İLERLER
    Ülkelerin gelişmişlik seviyesi azaldıkça, kanserin görülme sıklığı artıyor. Ülkemizde 100 binde 4.5 ile rahim ağzı kanseri görülme sıklığı, gelişmiş ülkeler seviyesinde bulunuyor. Gelişimi uzun yıllar süren rahim kanseri, yavaş seyreden bir kanser türü olması nedeniyle düzenli tarama ve muayeneler ile saptanıyor ve tedavi ediliyor. Kanser erken safhada engellenebiliyor.

    SMEAR TESTİ YAPTIRIN
    Peki hastalığı erken evrelerde yakalamak için neler yapmak gerekiyor? Altıntaş, rahim ağzı kanserinin erken teşhisi için düzenli kontrolleri ve smear testini öneriyor. Smear testi, rahim ağzındaki bu hücresel değişikliklerin saptanmasına imkan veriyor. Kadın sağlığını tehdit eden bu kanser türü, sinsi ilerliyor. Erken ve doğru tedavi yöntemleri ile iyileşiyor.

    YAŞINIZ KAÇ?
    Rahim ağzı kanseri, doğurgan dönemdeki kadınlarda görülüyor. Çoğunlukla 35-44 yaş arası (yüzde 25), 45-54 yaş arası (yüzde 24.3), 55-64 yaş arası (yüzde 17.7) ve 65-74 yaş arası (yüzde 10.8) yaş aralıklarında olan kadınlarda ortaya çıkıyor. 35 yaş öncesi görülen rahim ağzı kanseri tüm rahim ağzı kanseri vakaları arasında yüzde 13.8'ini oluşturuyor. Erken dönemde yakalanan rahim ağzı kanserlerinde doğurganlığı koruyucu tedaviler uygulanıyor.

    NASIL BESLENELİM?
    Her kanser türünde olduğu gibi rahim ağzı kanserinden korunmak için doğru beslenmek gerekiyor. Zeytinyağı, baklagiller, balık, sebze ve meyve ağırlıklı besinlerin tüketildiği Akdeniz tipi diyet, rahim ağzı kanserinden koruyor. Kuşkonmaz, yumurta, pancar, turunçgiller, Brüksel lahanası ve brokoli gibi folik asit içeren sebzeler de kanseri önlüyor. Karoten içeren havuç, balkabağı, kayısı ve domates gibi besinler de kanser riskini azaltıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Özgür Özel’den Başkan Erdoğan’a telefon! CHP’den İmralı temasına destek: Üzerimize düşeni yapacağız
    New Orleans’taki saldırıyı gerçekleştiren ABD’li Shamsud Din Jabbar’ın muhasebe firmasında çalıştığı ortaya çıktı
    Trump’ın otelinin önünde Elon Musk’ın Tesla’sı patladı! 1 ölü 7 yaralı
    Ocak zammına üçlü formül: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak’ta! Ekonomistlere göre maaşlar ne kadar artacak?
    CANLI | ABD’deki saldıran kirli plan çıktı! Kumpasın adı DEAŞ: Asıl hedef Suriye’den çıkacağım diyen Trump mı?
    Lindelöf sesleri! Fenerbahçe, Manchester United’ın İsveçli stoperinin peşine düştü
    Milli Piyango 2025 yılbaşı çekiliş sonuçları MPİ sorgulama motoru: Milli Piyango ikramiyeleri sıralı tam liste kazandıran numaralar
    ABD’deki araçlı saldırıda flaş detay! Caddedeki metal barikatların çalışmadığı ortaya çıktı
    Karadağ’da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var!
    Jose Mourinho dünya yıldızını ikna etti! Geleceği İstanbul’da
    Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor
    İslam düşmanı İngiliz Paul Golding’ten skandal! Ayasofya hazımsızlıkları bitmedi
    Bilal Erdoğan’dan Galata’da Filistin mesajı: Batı’nın maskesi Gazze’de düşüyor! | Ayasofya, Emevi Camii sıra Mescid-i Aksa’da!
    Türk Telekom CEO’su Ümit Önal Marin’den mesaj verdi: Fiberin hızını Türkiye’nin her köşesine taşıyoruz
    Takvim.com.tr Galata’daki Gazze kıyamının nabzını tuttu! Dünyaya tepki Netanyahu’ya lanet | Küçük kız çocuğu mikrofonumuzdan dua etti