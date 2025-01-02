Tek koşul var! TCDD İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı yapacak; İşte kadrolar

Son başvuru tarihi olan 6 Ocak 2025'e kadar adayların başvurularını İŞKUR üzerinden yapmaları gerekmektedir. Başvurularını zamanında tamamlayanlar, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından belirlenen diğer koşulları yerine getirerek işe alım sürecine katılabilecektir.