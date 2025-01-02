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Tek koşul var! TCDD İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı yapacak; İşte kadrolar

TCDD Taşımacılık AŞ, Türkiye genelindeki iş gücünü artırmak amacıyla 195 daimi işçi alacağını açıkladı. Alımlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak başvurularla gerçekleşecek ve başvurular, 31 Aralık 2024 ile 6 Ocak 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. İşe alım süreci 4857 sayılı İş Kanunu'na ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 11:42 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 11:42
Tek koşul var! TCDD İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı yapacak; İşte kadrolar

Başvuru İçin Gerekli Şartlar:

  1. Adli Sicil Durumu: Başvuru yapacak adayların, devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ya da kamu güvenliğine karşı işlenmiş suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir.

  2. Yaş ve Cinsiyet Şartı: Başvuru esnasında 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını aşmamış olmak ve sadece erkek adayların başvuru yapabileceği belirtilmiştir.

Tek koşul var! TCDD İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı yapacak; İşte kadrolar

  1. Eğitim ve Sağlık Durumu: Adayların, ilana uygun eğitim seviyesine sahip olmaları ve ağır işlerde çalışmasına engel sağlık problemi bulunmaması gerekiyor.

  2. Sosyal Güvenlik Şartı: Başvuran kişilerin, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

Tek koşul var! TCDD İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı yapacak; İşte kadrolar

Başvuru Süreci:

Başvurular, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra, gerekli belgeleri (diploma fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, KPSS sonuç belgesi ve adli sicil kaydı) TCDD Taşımacılık AŞ'nin belirleyeceği tarihlerde şahsen veya posta yoluyla teslim edebilecekler. Evraklar incelendikten sonra, başvurusu uygun görülen adaylar sözlü sınav için davet edilecekler.

Tek koşul var! TCDD İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı yapacak; İşte kadrolar

Sözlü Sınav ve Sonrası:

Evrakları uygun görülen adaylar, mesleki beceri ve yeterliliklerinin değerlendirileceği sözlü bir sınav sürecine katılacak. Sonuçlar, TCDD Taşımacılık AŞ'nin resmi web sitesinden duyurulacak.

Tek koşul var! TCDD İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı yapacak; İşte kadrolar

Çalışma Şartları:

Yeni işe alınacak işçiler, vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılacaklar ve gerektiğinde farklı görevlerde çalışmaları istenebilecek. Ayrıca, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceklerine dair sağlık raporu da istenecektir.

Tek koşul var! TCDD İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı yapacak; İşte kadrolar

Son başvuru tarihi olan 6 Ocak 2025'e kadar adayların başvurularını İŞKUR üzerinden yapmaları gerekmektedir. Başvurularını zamanında tamamlayanlar, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından belirlenen diğer koşulları yerine getirerek işe alım sürecine katılabilecektir.

Tek koşul var! TCDD İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı yapacak; İşte kadrolar

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