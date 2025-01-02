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Batman'da kan donduran görüntü! Kediyi parke taşıyla yaraladı

Batman’da bir şahsın kediyi parke taşıyla yaraladığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Konuyla ilgili Batman Valiliği’nden açıklama geldi. Açıklamada görüntülerdeki kişinin Mehmet Şerif Angay olduğu ve şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Kedi ise tedavi altına alındı.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 17:11 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 17:11
Batman’da kan donduran görüntü! Kediyi parke taşıyla yaraladı

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    Batman Valiliği tarafından sosyal medyada da yayınlanan görüntülerde parke taşıyla sokak kedisini yaraladığı tespit edilen Mehmet Şerif Angay hakkında soruşturma başlatıldığını, yaralı kedinin tedaviye alındığını duyurdu.

    Yaralı kedi tedavi altına alındı (DHA)Yaralı kedi tedavi altına alındı (DHA)

    Açıklamada şöyle denildi:

    "Bir kediye zarar verilen videonun sosyal medya platformu üzerinden paylaşılması ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek üzere; sosyal medya uygulaması üzerinden Batman İl Jandarma Komutanlığı Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Eskihamur Köyü Nejan Mezrasında ikamet eden Mehmet Şerif Angay isimli şahsın paylaşmış olduğu videoda, sokak kedisine kilit taşını atmak suretiyle hayvanı yaraladığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda durum Batman Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiş, Beşiri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince konu ile ilgili suç tespiti ve duyurusu çerçevesinde tutanak tanzim edilmiştir. Mehmet Şerif Angay isimli şahıs hakkında komutanlığımızca adli tahkikat başlanılmış, yaralı kedi Beşiri İlçe Tarım Müdürlüğü veterinerlerince Batman Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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