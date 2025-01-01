Baba 4 ayda çöktü | Babadan çağrı: Rojin Kabaiş’in ölümündeki şüpheler hala aydınlatılamadı!

Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş (21), okula başladıktan üç gün sonra 27 Eylül akşamı Van Gölü sahilinde kayıplara karıştı. Cesedine 18 gün sonra bir yurttaşın ihbarıyla ulaşıldı.

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Rojin'in ölümündeki şüpheler aylardır aydınlanamadı. Baba Nizamettin Kabaiş, aradan geçen dört ayda tam yaş birden yaşlahdı. Narin davası sırasında Diyarbakır Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada kızının ölümünün aydınlatılamamasına isyan etti. Baba Kabaiş, "Ben çok insana yalvardım yakardım, 'Rojin'e de sahip çıkın' dedim. Biz ayak altında kalmışız. Bir sorun, Rojin'e ne oldu? Herkesten rica ediyorum, herkesten destek istiyorum, Rojin'in dosyasına takipçi olun. Kapıları çalıyoruz, kimse kapıyı açmıyor" ifadesini kullandı.