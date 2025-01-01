Milli Piyango'da bu yılbaşında 600 milyon liralık rekor ikramiye dağıtıldı. Kazanan bu parayla çok büyük bir zenginliğin kapısını aralayacak. Peki 600 milyon lira ile neler yapılır;
İstanbul Boğazı Yeniköy'de 5 oda 2 salon 4 katlı yalı
Tanesi 72 milyon liradan Büyükada'da 8 tarihi yalı
Tanesi 120 bin liradan 5000 adet lüks saat
Tanesi 44 milyon liradan 136 adet lüks spor araba
Tanesi 670 bin dolardan ABD New York'ta 25 tripleks villa
Tanesi 100 milyon liradan 6 tane 3 katlı süper lüks yat
1.7 milyon dolarlık özel jet
Tanesi 60 milyon liradan Bodrum'da 10 tane süper lüks tripleks villa
125 bin adet çeyrek altın