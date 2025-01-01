Milli Piyango'da bu yılbaşında 600 milyon liralık rekor ikramiye dağıtıldı. Kazanan bu parayla çok büyük bir zenginliğin kapısını aralayacak. Peki 600 milyon lira ile neler yapılır;

İstanbul Boğazı Yeniköy'de 5 oda 2 salon 4 katlı yalı

Tanesi 72 milyon liradan Büyükada'da 8 tarihi yalı

Tanesi 120 bin liradan 5000 adet lüks saat

Tanesi 44 milyon liradan 136 adet lüks spor araba

Tanesi 670 bin dolardan ABD New York'ta 25 tripleks villa

Tanesi 100 milyon liradan 6 tane 3 katlı süper lüks yat

1.7 milyon dolarlık özel jet

Tanesi 60 milyon liradan Bodrum'da 10 tane süper lüks tripleks villa

125 bin adet çeyrek altın

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