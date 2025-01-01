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600 milyon lira ile neler yapılır?

Milli Piyango'nun 2024 yılı yılbaşı ikramiyesi olan 600 milyon lira, hayal edilebilecek birçok lüks yaşamı mümkün kılacak. Kazanan, bu parayla İstanbul Boğazı'nda lüks bir yalı alabilir, Büyükada'da tarihi yalılar satın alabilir veya Bodrum'da süper lüks villalar edinebilir.

Muharrem Yağız Muharrem Yağız
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025
600 milyon lira ile neler yapılır?

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    Milli Piyango'da bu yılbaşında 600 milyon liralık rekor ikramiye dağıtıldı. Kazanan bu parayla çok büyük bir zenginliğin kapısını aralayacak. Peki 600 milyon lira ile neler yapılır;
    İstanbul Boğazı Yeniköy'de 5 oda 2 salon 4 katlı yalı
    Tanesi 72 milyon liradan Büyükada'da 8 tarihi yalı
    Tanesi 120 bin liradan 5000 adet lüks saat
    Tanesi 44 milyon liradan 136 adet lüks spor araba
    Tanesi 670 bin dolardan ABD New York'ta 25 tripleks villa
    Tanesi 100 milyon liradan 6 tane 3 katlı süper lüks yat
    1.7 milyon dolarlık özel jet
    Tanesi 60 milyon liradan Bodrum'da 10 tane süper lüks tripleks villa
    125 bin adet çeyrek altın

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