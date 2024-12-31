2025 yılbaşı Milli Piyango son 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte 6.000 TL kazanan o numaralar

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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, hayalleri süsleyen büyük ikramiye ve kazandıran numaralarla bu yıl da milyonları ekran başına kilitleyecek. 31 Aralık Salı akşamı yapılacak çekilişte 600 milyon TL'lik büyük ödül sahibini bulacak.