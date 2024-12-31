2025 yılbaşı Milli Piyango son 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte 6.000 TL kazanan o numaralar

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, hayalleri süsleyen büyük ikramiye ve kazandıran numaralarla bu yıl da milyonları ekran başına kilitleyecek. 31 Aralık Salı akşamı yapılacak çekilişte 600 milyon TL'lik büyük ödül sahibini bulacak.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, hayalleri süsleyen büyük ikramiye ve kazandıran numaralarla bu yıl da milyonları ekran başına kilitleyecek. 31 Aralık Salı akşamı yapılacak çekilişte 600 milyon TL'lik büyük ödül sahibini bulacak.
ÇEKİLİŞ CANLI YAYINI NEREDE İZLENEBİLİR?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi, Milli Piyango TV YouTube kanalı ve resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bilet sahipleri, kazanan numaraları ve sonuçları bu platformlardan anlık olarak takip edebilir.
6.000 TL KAZANAN NUMARALAR
Çekiliş sonuçları açıklandığında, 6.000 TL kazanan talihli numaralar bu sayfada güncellenecektir.
BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI
600 milyon TL'lik büyük ikramiye, tüm Türkiye'de hayalleri gerçeğe dönüştürmek için geri sayıma geçti. Şanslı numaralar ve amorti sonuçları için çekilişi takip etmeyi unutmayın!