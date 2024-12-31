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2025 yılbaşı Milli Piyango son 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte 6.000 TL kazanan o numaralar

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta! 31 Aralık 2024 Salı akşamı gerçekleşecek olan çekiliş, hayalleri süsleyen büyük ikramiye tutarı olan 600 milyon TL ile şimdiden büyük ilgi görüyor. Çekiliş, saat 18:30'da başlayacak ve büyük ikramiye ile amorti çekilişleri ise 23:30'da tamamlanacak.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 16:31 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 16:31
2025 yılbaşı Milli Piyango son 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte 6.000 TL kazanan o numaralar

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    Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, hayalleri süsleyen büyük ikramiye ve kazandıran numaralarla bu yıl da milyonları ekran başına kilitleyecek. 31 Aralık Salı akşamı yapılacak çekilişte 600 milyon TL'lik büyük ödül sahibini bulacak.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    ÇEKİLİŞ CANLI YAYINI NEREDE İZLENEBİLİR?
    Milli Piyango yılbaşı çekilişi, Milli Piyango TV YouTube kanalı ve resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bilet sahipleri, kazanan numaraları ve sonuçları bu platformlardan anlık olarak takip edebilir.

    6.000 TL KAZANAN NUMARALAR
    Çekiliş sonuçları açıklandığında, 6.000 TL kazanan talihli numaralar bu sayfada güncellenecektir.

    BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI
    600 milyon TL'lik büyük ikramiye, tüm Türkiye'de hayalleri gerçeğe dönüştürmek için geri sayıma geçti. Şanslı numaralar ve amorti sonuçları için çekilişi takip etmeyi unutmayın!

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