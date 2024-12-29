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Ölümcül kalp yetmezliği: Yüzünüzdeki alarm işaretlerini görmezden gelmeyin

Yüzünüzde meydana gelen değişiklikler, ölümcül kalp sorunlarının habercisi olabilir! İngiltere’de uzmanlar, özellikle yüzde şişlik, renk değişikliği ve kızarıklık gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu işaretler, vücudun yeterli oksijen alamadığını ve kalp yetmezliği gibi ciddi rahatsızlıkların habercisi olabileceğini gösteriyor.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 18:26 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 18:26
Ölümcül kalp yetmezliği: Yüzünüzdeki alarm işaretlerini görmezden gelmeyin

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    The Independent Pharmacy'nin kıdemli klinik danışmanı Dr. Donald Grant, şişmiş, kırmızı veya grileşmiş bir yüzün, kalbin vücuda yeterli oksijenli kan pompalayamadığının açık bir işareti olabileceğini ifade etti. Dr. Grant, "Kalbin düzgün çalışmadığına dair belirtileri anlamak, yaşamla ölüm arasındaki fark olabilir" diyerek erken teşhisin önemine dikkat çekti.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    YÜZDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE DİĞER BELİRTİLER

    Kalp yetmezliği, genellikle organın zayıflaması veya sertleşmesi nedeniyle ortaya çıkıyor ve İngiltere'de bir milyondan fazla kişiyi etkiliyor. Bu rahatsızlık, yüzdeki şişlik, gri cilt veya kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Örneğin, yüzdeki şişlik, kalbin böbreklere yeterli kan pompalayamaması nedeniyle sıvı tutulumuna işaret edebilir. British Heart Foundation, bu durumun ani kilo artışına ve şişkin bir görünüme yol açabileceğini belirtiyor.

    Dr. Grant, yüzdeki kızarıklığın yüksek tansiyon belirtisi olabileceğini ve bu durumun kalp yetmezliği riskini artırdığını belirtti. Ayrıca nefes darlığı, çarpıntı, açıklanamayan yorgunluk ve halsizlik gibi belirtiler de kalp yetmezliğinin işaretleri arasında yer alıyor.

    ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

    NHS'nin son verilerine göre, 25-29 yaş aralığındaki kişilerde kalp krizi vakaları son on yılda neredeyse iki katına çıktı. 40 yaş altındaki kalp rahatsızlığı vakalarında ise dörtte bir oranında artış görüldü. British Heart Foundation, her yıl İngiltere'de 75 yaşın altındaki yaklaşık 49.000 kişinin kalp ve dolaşım hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtiyor.

    SAĞLIKLI YAŞAMIN ÖNEMİ

    Dr. Grant, sağlıklı bir yaşam tarzının kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkisini vurguladı. Sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz ve risk faktörlerinden kaçınmanın, kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde azalttığını söyledi. NHS ise kalp yetmezliği tedavisinin çoğu durumda yaşam boyu sürdüğünü ve ilaç tedavisi, cerrahi müdahale veya yaşam tarzı değişikliklerinin hastalığın kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığını belirtiyor.

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