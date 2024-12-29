Ölümcül kalp yetmezliği: Yüzünüzdeki alarm işaretlerini görmezden gelmeyin

The Independent Pharmacy'nin kıdemli klinik danışmanı Dr. Donald Grant, şişmiş, kırmızı veya grileşmiş bir yüzün, kalbin vücuda yeterli oksijenli kan pompalayamadığının açık bir işareti olabileceğini ifade etti. Dr. Grant, "Kalbin düzgün çalışmadığına dair belirtileri anlamak, yaşamla ölüm arasındaki fark olabilir" diyerek erken teşhisin önemine dikkat çekti.

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YÜZDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE DİĞER BELİRTİLER

Kalp yetmezliği, genellikle organın zayıflaması veya sertleşmesi nedeniyle ortaya çıkıyor ve İngiltere'de bir milyondan fazla kişiyi etkiliyor. Bu rahatsızlık, yüzdeki şişlik, gri cilt veya kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Örneğin, yüzdeki şişlik, kalbin böbreklere yeterli kan pompalayamaması nedeniyle sıvı tutulumuna işaret edebilir. British Heart Foundation, bu durumun ani kilo artışına ve şişkin bir görünüme yol açabileceğini belirtiyor.

Dr. Grant, yüzdeki kızarıklığın yüksek tansiyon belirtisi olabileceğini ve bu durumun kalp yetmezliği riskini artırdığını belirtti. Ayrıca nefes darlığı, çarpıntı, açıklanamayan yorgunluk ve halsizlik gibi belirtiler de kalp yetmezliğinin işaretleri arasında yer alıyor.