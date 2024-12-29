Hatay'daki sınır kapılarında "geri dönüş" yoğunluğu! Suriyeliler Başkan Erdoğan'a duacı: "Allah onun ömrünü uzatsın"

54 yıllık Esad zulmünün sona ermesi sonrası özgür Suriye'ye geri dönüşler hız kazandı. Ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.



"ERDOĞAN'IN ÖMRÜ UZUN OLSUN"

Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Suriyelilerden 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Dihem Şetive, 7 yıl sonra memleketi İdlib'e gideceğini söyledi.

Çocuklarına ülkesini gezdireceği için mutlu olduğunu dile getiren Şetive, şöyle devam etti:

"Türkiye çok güzel bir yer. Çocuklarım burada doğdu ve Suriye'yi hiç görmediler. Memleketime döneceğim için çok heyecanlıyım. Annem, babam ve arkadaşlarım orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun. Ömrü uzun olsun inşallah."