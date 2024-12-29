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Hatay'daki sınır kapılarında "geri dönüş" yoğunluğu! Suriyeliler Başkan Erdoğan'a duacı: "Allah onun ömrünü uzatsın"

Özgür Suriye'ye geri dönenlerin sayısı son 20 günde arttı. Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor. 7 yıl sonra memleketi İdlib'e kavuşacağını dile getiren Dihem Şetive "Başkan Erdoğan'dan Allah razı olsun. Ömrü uzun olsun inşallah" dedi. 17 yaşındaki Şadi Arvan ise "Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun" diyerek dua etti.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 17:25 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 17:26
Hatay’daki sınır kapılarında geri dönüş yoğunluğu! Suriyeliler Başkan Erdoğan’a duacı: Allah onun ömrünü uzatsın

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    54 yıllık Esad zulmünün sona ermesi sonrası özgür Suriye'ye geri dönüşler hız kazandı. Ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

    "ERDOĞAN'IN ÖMRÜ UZUN OLSUN"

    Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Suriyelilerden 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Dihem Şetive, 7 yıl sonra memleketi İdlib'e gideceğini söyledi.

    Çocuklarına ülkesini gezdireceği için mutlu olduğunu dile getiren Şetive, şöyle devam etti:

    "Türkiye çok güzel bir yer. Çocuklarım burada doğdu ve Suriye'yi hiç görmediler. Memleketime döneceğim için çok heyecanlıyım. Annem, babam ve arkadaşlarım orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun. Ömrü uzun olsun inşallah."

    Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor (AA)Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor (AA)

    "ALLAH ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN"

    Suriyelilerden 17 yaşındaki Şadi Arvan ise Türkiye'ye yıllar önce geldiğini belirterek, "Türk vatandaşlarından Allah razı olsun. Türkiye çok güzel bir yer. 8 yıl İzmir'de okudum. Şimdi de memleketime dönüyorum. Çok mutluyum. Türk arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Sonunda memleketimize kavuşacağız inşallah" diye konuştu.

    Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor (AA)Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor (AA)

    Ağabeyi Abdurrahman Avran da savaşın sona ermesiyle çok özlediği babasına kavuşacağını anlattı.

    Türkiye'ye 9 yıl önce sığındığını ifade eden 58 yaşındaki Şadi Halid, beslediği 11 kuşuyla memleketi Hama'ya döneceğini kaydetti.

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