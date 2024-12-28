PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı kolesterol hakkında bilinmesi gerekenleri açıkladı!

Yüksek kolesterol hayatımızla oynuyor. Kalp krizi ve inme riskini artırıyor. Çözümü sağlıklı beslenmekten ve egzersiz yapmaktan geçiyor. Uzmanlar, tavsiyelerde bulunuyor: Fındık ve fıstık tüketmek kolesterolü düşürür.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Uzmanı kolesterol hakkında bilinmesi gerekenleri açıkladı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kolesterol ülkemizde en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Vücudun tüm işlevini yerine getirebilmesi için kanda belirli miktarda olması gereken kolesterolün yüksekliği kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Yanlış beslenme ve hareketsizlik, kötü kolesterol adı verilen LDL'yi yükseltirken; sağlıklı bir yaşam tarzı bu değeri düşürüyor ve iyi kolesterol olarak adlandırılan HDL'yi istenilen seviyeye çıkartıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Betül Erer, kolesterol hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor:

    HALSİZLİK EN ÖNEMLİ BELİRTİ
    Kolesterol, sessiz ilerliyor. Hemen hiçbir hastada kolesterol yüksekliği sadece muayeneyle anlaşılmıyor. Aşırı yükseldiği durumlarda ise göz kapakları, el ve tendonlarda sarı renkli yağ bezeleri, halsizlik, ayak ve bacaklarda uyuşma, yaraların geç iyileşmesi ve ciltte solgun görünüm ile belirti veriyor.

    SADECE İLAÇ YETMEYEBİLİR
    Kolesterol yüksekliği tedavisinin, mutlaka yaşam şartlarındaki değişiklikle birlikte olması gerekiyor. İlaç tedavisi tek başına yeterli gelmiyor. Dengeli beslenmeye özen göstermek ve egzersiz yapmak gerekiyor.

    KALBİN ÖNEMLİ DÜŞMANI
    Yüksek kolesterol, arterlerin duvarlarında (ateroskleroz) tehlikeli bir kolesterol ve diğer birikintilere yol açıyor. Buradaki birikintiler, atardamarlardaki kan akışını azaltabiliyor. Bu durum, göğüs ağrısı, kalp krizi ve inmeye neden olabiliyor. Kolesterolün yükselmesinde bazı faktörler etkili oluyor. Bunların başında aşırı kilolu olmak, egzersiz yapmayıp hareketsiz yaşamak geliyor.

    - Sakatat tüketimi azaltılmalıdır.
    - Etlerdeki yoğun yağlar pişirilmeden önce ayrılmalıdır.
    - Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş ürünler tüketilmemelidir.
    - Ağırlıklı olarak beyaz et tercih edilmeli; pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama, buğulama tercih edilmelidir.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İpek Kıraç mahkemeye belge sunmuştu! İnan Kıraç’ın toplantıda yaptıkları en önemli kanıt olacak...
    Narin Güran cinayetinde 2. duruşma! İstismara mı uğradı? Nevzat Bahtiyar açıkladı: Cesedi bana ellerinle verdin
    DEM Parti İmralı’ya gidiyor: Tarih belli oldu! Heyette kimler olacak?
    MİLYONLARIN GELİRİ ARTIYOR: Tüm ödemeler yeniden belirlenecek! Kim, ne kadar alacak?
    Başkan Erdoğan Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti
    Milli İrade Platformu’ndan 1 Ocak’ta güçlü dayanışma mesajı: Dünyayı uyandırıyoruz
    Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda parmak hesabı yapan yarışmacı geceye damga vurdu!
    Azerbaycan’ın talebi sonrası Türkiye’den 8 kişilik bir heyet Bakü’ye gidiyor: Uçak kazası araştırılacak
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Narin Güran’ın katili kim? Enes Güran’dan flaş sözler
    Suriye’de terör oyunları: PYD, PKK’yı çıkartma yalanını gündeme getirdi
    BBC Başkan Erdoğan’ın terörle mücadele sözlerini çarpıttı: DMM’den jet yalanlama geldi
    Selin Dilmaç isimli merdiven altı komedyenden rezil sözler! Dini değerlerle alay etti
    Nevzat Bahtiyar’ın son savunması! Ailemi güvenceye alınca her şeyi söyledim | Salim verdi ben taşıdım
    Kazakistan’da düşen uçağı Rus füzesi vurdu! Azerbaycan Pantsir-S iddiasını doğruladı | İşte mürettebatın son konuşmaları