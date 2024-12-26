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Özgür Suriye'ye geri dönüşler sürüyor! Sınır kapılarında yoğun mesai: Şamlı Muhammed ve Humuslu Bedriye Türkiye'ye duacı

Özgür Suriye'ye gönüllü geri dönüşler hız kesmeden sürüyor. Son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçti. Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarında yoğunluk gözlemlendi. Memleketine gitmeyi dört gözle bekleyen 16 yaşındaki Şamlı Muhammed Yusuf, "Türkiye bizi çok güzel ağırladı, Türk halkına çok teşekkür ederim. Şimdi memleketimde iş kurup hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum" dedi. Humuslu Bedriye Bayraktar ise "Türklere çok teşekkür ederim, çok iyi insanlar" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 14:29 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 14:38
Özgür Suriye’ye geri dönüşler sürüyor! Sınır kapılarında yoğun mesai: Şamlı Muhammed ve Humuslu Bedriye Türkiye’ye duacı

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    BAAS rejiminin devrilmesi, 54 yıllık Esad zulmünün sona ermesi sonrası özgür Suriye'ye geri dönüşler hız kazandı. Ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

    HATAY'DAKİ 3 SINIR KAPISINDA YOĞUN MESAİ

    İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor.

    Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

    Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor (AA)Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor (AA)

    Ülkelerine dönen Suriyelilerin yanlarında götürdükleri kıyafet ve ev eşyalarının taşınmasına, jandarma ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de tekerli sepetlerle yardımcı oluyor.

    Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor. Kapıda güvenliği sağlayan jandarma ekiplerine bomba arama köpeği "Yuva" da eşlik ediyor. Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıp ikramda bulunuyor.

    Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

    Suriyeli Muhammed Yusuf (DHA)Suriyeli Muhammed Yusuf (DHA)

    "TÜRKİYE BİZİ ÇOK GÜZEL AĞIRLADI, İŞ KURUP HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM"

    Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden Muhammed Yusuf (16), yaklaşık 11 yıl önce geldiği Türkiye'de, İstanbul'a yerleştiklerini ve orada ailesiyle bir hayat sürdüğünü söyledi.

    Yıllar sonra annesi, babası ve 3 kardeşiyle memleketleri Şam'a gitmek üzere yola çıktıklarını anlatan Yusuf, şöyle konuştu:

    "Türkiye bizi çok güzel ağırladı, Türk halkına çok teşekkür ederim. Okulda hocalarım, arkadaşlarım benimle çok güzel ilgilendi. Ben 5-6 yaşlarındayken Türkiye'ye gelmiştim, şimdi ülkeme gideceğim bunun için çok heyecanlıyım, orada iş kurup hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Güzel bir ailem olsun istiyorum."

    Suriyeli Bedriye, eğitimine ülkesinde devam edecek (DHA)Suriyeli Bedriye, eğitimine ülkesinde devam edecek (DHA)



    "TÜRKLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM, ÇOK İYİ İNSANLAR"

    Bedriye Bayraktar da memleketi Humus'a gideceğini ve ailesinin kendisini orada beklediğini söyledi.

    Yaklaşık 6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirten Bayraktar, "Suriye şimdi daha iyi, öncesinde savaş vardı, bomba vardı her şey kötüydü ama şimdi çok şükür daha iyi. Türklere çok teşekkür ederim, çok iyi insanlar, Türkiye de artık benim Suriye gibi memleketim." diye konuştu.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (AA)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (AA)


    Peki, 8 Aralık 2024 sonrası Suriye'ye kaç kişi döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyeli'nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüklerini, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı.

    "BEN MEMLEKETİME GİDECEĞİM, DİYOR"

    Bu yılın 11 ayında, Suriye'ye gidenlerin aylık ortalamasının yaklaşık 11 bin olduğu bilgisini veren Yerlikaya, şunları söyledi:

    "9 Aralık'tan dün akşam itibarıyla yani 15 gün içerisinde kendi gönlüyle Suriye'ye göndermiş olduğumuz Suriyelilerin sayısı 25 binin üzerini geçti. Bu, iki haftada 23 bin 440'tı. Bir kıyaslama yapalım, 8'inden itibaren geriye dönük 14 gün içerisinde Suriye'ye dönen aile sayısı 572, 3 bin 433 kişi. 'Suriye özgürleşti, Esed kaçtı' sözü duyulduğu andan itibaren o heyecan, o gurur, o memleket özlemi Suriyelileri kendiliğinden, hiçbir müdahale olmadan 4 bin 136 aile, 23 bin 440 kişi, dünü de ekleyince 15 gün oluyor o zaman rakam 25 bini de aşıyor. İki 14 günü kıyasladığımız zaman 7 kat arttığını görüyoruz.

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği oradaki hukukun tanımı şu, 'Eğer biri size sığındıysa bunun gidişi zorla değil. Gönüllü olacak.' Şart bu. Gönüllü olacak, güvenli olacak, onurlu olacak. Biz ona bir madde daha ekliyoruz, düzenli olacak. Biz devletiz. Bizim yaptığımız her şey kayıt altında olması lazım ki biz de tam bunu yapıyoruz. Bugün karşıya gidecek, kendi ülkelerine vatanlarına kavuşacak olan Suriyelilere yapmış olduğumuz tam anlamıyla bu. Dolayısıyla günlük ortalama son 2 hafta 8 Aralık'a kadar 245 kişiden 41 aile, günlükten 1674 kişi yani 295 aileye ulaşmış vaziyetteyiz."

    Yerlikaya, gitmek isteyen Suriyelilere, "Bu akşam nerede kalacaksın?" diye sorduklarını belirterek, şunları kaydetti:

    "Bankaların hiçbirinde para yok, tamamı zalim tarafından kaçırılmış. Hiçbir şey yok. Temel ihtiyaç maddelerinin nasıl karşılandığını biz de sizlerle beraber ekranlardan ve oradaki büyükelçimizden öğreniyoruz, giden STK'larımızın değerlendirmeleriyle görüyoruz. Şimdi böyle bir ortamda bile duramıyor yerinde. 'Ben memleketime gideceğim' diyor. 1,7 milyon memur maaş da alamıyor şu anda. En son Esed bu kadar parayı kaçırırken 20 dolar bile vermemiş. Aylık maaşları 20 dolar. Hizmetlerin hepsi duruyor. Böyle bir ortamdayken diyor ki 'ben memleketime gideceğim.' Şimdi bu 25 bin giden insanlar orada gördüklerini buradakilere aktaracaklar.

    Türkiyede kaç Suriyeli var? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geri dönüş rakamları açıkladı: 15 günde 7 kat arttıTürkiyede kaç Suriyeli var? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geri dönüş rakamları açıkladı: 15 günde 7 kat arttı

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