Yılbaşı yaklaşırken çalışanlar ve öğrenciler 31 Aralık günü tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte 2025 yılı yılbaşı tatiliyle ilgili detaylar.
Yılbaşı yaklaşırken çalışanlar ve öğrenciler 31 Aralık günü tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte 2025 yılı yılbaşı tatiliyle ilgili detaylar.
31 Aralık Türkiye'de Resmi Tatil Değil
31 Aralık 2024 Salı günü, Türkiye'de resmi tatil kapsamına girmiyor. Bu nedenle mesai saatleri ve çalışma düzeni normal şekilde devam edecek. Kamu kurumları, özel sektör ve okullar için herhangi bir resmi tatil ya da yarım gün uygulaması bulunmuyor.
Bununla birlikte, bazı özel sektör işyerleri ya da okullar, işveren ya da yönetim kararıyla 31 Aralık'ta yarım gün ya da tam gün tatil yapabiliyor. Bu durum işveren veya okul yönetiminin inisiyatifine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Yılbaşı Hangi Güne Denk Geliyor?
2024 yılının son günü olan 31 Aralık Salı gününe denk geliyor. Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2025 ise Çarşamba günü olacak.
Yılbaşı Tatili Kaç Gün?
Resmi tatil yalnızca 1 Ocak günü geçerli. Ancak yılbaşı tatilini uzatmak isteyenler için bu yıl bir fırsat var.
Hafta sonu tatiliyle birleşme şansı: 28-29 Aralık tarihleri hafta sonuna denk geliyor.
31 Aralık köprü izni: Çalışanlar, yıllık izin kullanarak 30 Aralık Pazartesi ve 31 Aralık Salı günlerini birleştirip 5 günlük uzun bir tatil planı yapabilir.