Yılbaşı yaklaşırken çalışanlar ve öğrenciler 31 Aralık günü tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte 2025 yılı yılbaşı tatiliyle ilgili detaylar.

31 Aralık 2024 Salı günü, Türkiye'de resmi tatil kapsamına girmiyor. Bu nedenle mesai saatleri ve çalışma düzeni normal şekilde devam edecek. Kamu kurumları, özel sektör ve okullar için herhangi bir resmi tatil ya da yarım gün uygulaması bulunmuyor.

(Takvim Foto Arşiv)

Bununla birlikte, bazı özel sektör işyerleri ya da okullar, işveren ya da yönetim kararıyla 31 Aralık'ta yarım gün ya da tam gün tatil yapabiliyor. Bu durum işveren veya okul yönetiminin inisiyatifine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Yılbaşı Hangi Güne Denk Geliyor?

2024 yılının son günü olan 31 Aralık Salı gününe denk geliyor. Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2025 ise Çarşamba günü olacak.