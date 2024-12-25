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Sıla bebeğin davası başlıyor! 5 sanık bugün hakim karşısına çıkacak!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde annesi tarafından komuşusuna bırakılan Sıla Y. bebek, yaşları 13 ve 14 olmak üzere iki çocuk tarafından cinsel saldırıya ve şiddet görmesiyle hayatını kaybetmişti. 2 yaşındaki Sıla bebeğin davasında 5 sanığın yargılamasına bugün kapalı olarak başlanacak.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 18:56 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 08:19
Sıla bebeğin davası başlıyor! 5 sanık bugün hakim karşısına çıkacak!

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    Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 8 Eylül 2024 tarihinde annesi Bakiye Yeniçeri tarafından götürüldüğü hastanede cinsel istismara ve şiddete uğradığı tespit edilen 2 yaşındaki Sıla Y., 7 Ekim günü geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybetmişti.

    Sıla Bebek istismar sonucu hayatını kaybetti (Takvim.com.tr | Arşiv)Sıla Bebek istismar sonucu hayatını kaybetti (Takvim.com.tr | Arşiv)

    Sıla bebeğin ölümüne ilişkin tamamlanan soruşturmada yer alan iddianamede, şüpheliler anne Bakiye Yeniçeri, komşu Kani A., komşu çocukları K.A. ile G.K. ve Sanlı Ö.'nün ihmalleri ve eylemleri dolayısıyla Sıla bebeğin ölümüne neden oldukları öne sürülüyor.

    ANNEYE 67 YIL HAPİS CEZASI

    Anne Bakiye ve Sevgilisi (Takvim.com.tr | Arşiv)Anne Bakiye ve Sevgilisi (Takvim.com.tr | Arşiv)

    Hazırlanan iddianamede, anne Bakiye Yeniçeri'nin toplam 67 yıl hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Komşu Kani A. için 28 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor. Bakiye'nin sevgilisi Sanlı Ö. ise, "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmak isteniyor. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için 66 yıl, K.A. için ise 48 yıl hapis cezası isteniyor.

    Sıla bebeğin annesi böyle gözaltına alınmıştı (Takvim.com.tr | Arşiv)Sıla bebeğin annesi böyle gözaltına alınmıştı (Takvim.com.tr | Arşiv)

    DURUŞMA KAPALI OLACAK

    Mahkemenin bugün başlaması ile birlikte, davanın tüm yönleriyle ele alınması bekleniyor.
    Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmanın yetişkinler ile suça sürüklenmiş çocukların yargılanması bir arada olacağından CMK 185'inci maddesi gereğince duruşmalar kapalı yapılacak.

    Sıla Bebek istismar sonucu hayatını kaybetti (Takvim.com.tr | Arşiv)Sıla Bebek istismar sonucu hayatını kaybetti (Takvim.com.tr | Arşiv)

    SUÇ DELİLERİNİ GİZLEDİ

    Anne Bakiye Yeniçeri'nin, çocuğunun bakım ve korunmasından sorumlu olduğu halde, Sıla'yı şiddet ve cinsel istismara uğrayabileceği bir ortamda bırakması, suç delillerini gizleyerek kanlı bezi çöpe atması ve bildirimde bulunmaması iddiaları öne sürülüyor. İddianamede, anne Bakiye Yeniçeri'nin olayda ihmali nedeniyle kasten adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

    Sıla Bebek istismar sonucu hayatını kaybetti (Takvim.com.tr | Arşiv)Sıla Bebek istismar sonucu hayatını kaybetti (Takvim.com.tr | Arşiv)

    İSTİSMARCI ÇOCUKLAR AYRI BİR SORUŞTURMA KONUSU

    Komşu Kani A.'nın Sıla bebeğe yönelik cinsel istismar suçlarına karışması ve çocuğu cebir kullanarak hürriyetinden yoksun bırakması, Adli Tıp raporları ve DNA incelemeleriyle destekleniyor. Kani A.'nın oğlu K.A. ve komşu çocuğu G.K.'nin de istismar ve şiddet olaylarına dahil olduğu, ancak bu durumun ayrı bir soruşturma konusu olduğu belirtildi.

    Sıla Bebek istismar sonucu hayatını kaybetti (Takvim.com.tr | Arşiv)Sıla Bebek istismar sonucu hayatını kaybetti (Takvim.com.tr | Arşiv)

    İSTİSMARI BİLDİRMEDİ

    Sanlı Ö. ise, Sıla bebeğin cinsel istismar ve şiddete uğradığını bildiği halde yetkililere bildirmemekle suçlanıyor. Sanlı'nın, olayla ilgili gerekli sorgulamaları yapmaması nedeniyle sorumluluğunun arttığı vurgulanıyor.

    Sıla bebeğin cenazesi toprağa verildi (8 Ekim 2024 Takvim.com.tr | Arşiv)Sıla bebeğin cenazesi toprağa verildi (8 Ekim 2024 Takvim.com.tr | Arşiv)

    BEYİN KANAMASI GEÇİREREK ÖLMÜŞTÜ

    Adli Tıp raporunda, Sıla Yeniçeri'nin ölümünün başına aldığı darbe sonucu gelişen beyin kanaması nedeniyle olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Sıla bebeğin anal bölgesinde travma bulgularının bulunduğu ifade ediliyor.

    Sıla bebeğin ölümünde şok detay: Anne kanlı bezi yok etti!Sıla bebeğin ölümünde şok detay: Anne kanlı bezi yok etti!

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