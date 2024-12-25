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PKK'lı teröristleri tedavi ettikleri iddia edildi! 3 doktor gözaltına alındı

Bitlis ve İstanbul'da PKK'lı teröristleri tedavi ettikleri ileri sürülen 3 doktor, operasyonla yakalandı. Şüphelilerin polisteki sorguları sürerken, doktorların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 18:43 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 18:43
PKK’lı teröristleri tedavi ettikleri iddia edildi! 3 doktor gözaltına alındı

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    Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK ile bağlantılı olan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Bitlis ve İstanbul'da PKK'lı teröristleri tedavi ettikleri ileri sürülen 3 doktor, operasyonla yakalandı. (DHA)Bitlis ve İstanbul'da PKK'lı teröristleri tedavi ettikleri ileri sürülen 3 doktor, operasyonla yakalandı. (DHA)

    Bitlis merkezli İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, yurt dışında terör örgütü ile anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen ve PKK/KCK'lı teröristleri tedavi ettikleri ileri sürülen 3 doktor, yakalandı.

    Bitlis ve İstanbul'da PKK'lı teröristleri tedavi ettikleri ileri sürülen 3 doktor, operasyonla yakalandı. (DHA)Bitlis ve İstanbul'da PKK'lı teröristleri tedavi ettikleri ileri sürülen 3 doktor, operasyonla yakalandı. (DHA)

    Şüphelilerin polisteki sorguları sürerken, doktorların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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