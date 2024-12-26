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Yer yerinden oynadı | Şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Çatılar uçtu: Ağaçlar yan yattı

Meteorolojinin kuvvetli fırtına uyarısında bulunduğu Hatay'da fırtına etkisini göstermeye başladı. İskenderun ilçesinde fırtına ağaçları yerinden söktü. Kentin yüksek kesimlerinde bulunan şantiye alanlarındaysa prefabrik yapıların çatıların yerinden uçtu. Hayatın durduğuğ şehirde vatandaşlar zor anlar yaşarken kuvvetli fırtınanın sabah saatlerine kadar etkisini hissettireceği bildirildi.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 03:26 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 03:26
Yer yerinden oynadı | Şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Çatılar uçtu: Ağaçlar yan yattı

İÇİNDEKİLER

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    Hatay'da gece saatlerinde etkili olan fırtına ağaçları yerinden söktü, çatları uçurdu.

    Hatay'da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi ( AA)Hatay'da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi ( AA)

    FIRTINA ÇATILARI UÇURDU

    Meteorolojinin kuvvetli fırtına uyarısında bulunduğu Hatay'da fırtına etkisini hissettirdi. İskenderun ilçesinde fırtına ağaçları yerinden söktü. Kentin yüksek kesimlerinde bulunan şantiye alanlarındaysa prefabrik yapıların çatıların yerinden uçtu.

    Hatay'da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi ( AA)Hatay'da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi ( AA)

    AĞAÇLAR YERİNDEN SÖKÜLDÜ

    Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu İskenderun'da sokaklar adeta terk edilmiş şehre döndü. Belediye ekipleriyse yerinden sökülen ağaçları ve çatıları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kuvvetli fırtınanın sabah saatlerine kadar etkisini hissettirmesi bekleniyor.

    Hatay'da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi ( AA)Hatay'da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi ( AA)

    "SAC LEVHALAR VE ÇATILAR UÇARAK YOLLARA DEVRİLDİ"

    Konteyner kentte yaşayan 44 yaşındaki Tahir Kayaalp, "Fırtınadan dolayı yatamıyoruz. Fırtına nedeniyle şehrin birçok yerinde çatılardaki brandalar uçuyor. Hepimizin Allah yardımcımız olsun. Şehrin belirli noktadaki sorunlara belediye ekiplerimiz ivedi şekilde önlem alıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Şehrin belli noktalarında ağaçlar yan yattı, sac levhalar ve çatılar uçarak yollara devrildi. Bizler de tedbir aldık ve uyumuyoruz, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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