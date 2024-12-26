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Narin Güran davasında ikinci duruşma! Rojin Kabaiş'in babası Diyarbakır Adliyesi'nde: "Beyaz araba" iddiası

Narin Güran davasının ikinci duruşması görülüyor. Diyarbakır Adliyesi önünde Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş de hazır bulundu. Kızının Van'daki şüpheli ölümüyle ilgili konuşan ve yardım talep eden Kabaiş, "O gece bir beyaz araba gelmiş, geçmiş" iddiasını dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 13:29 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 13:29
Narin Güran davasında ikinci duruşma! Rojin Kabaiş’in babası Diyarbakır Adliyesi’nde: Beyaz araba iddiası

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    Türkiye Narin Güran davasının ikinci duruşmasına kilitlendi. "Cinayet itirafı gelir mi?" sorusuna yanıt aranırken Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar mahkeme salonunda hazır bulundu.

    Davanın görüldüğü Diyarbakır Adliyesi önünde Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in de bulunması dikkat çekti.

    Van'da kaybolduktan cansız bedeni bulunan Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, Narin Güran davasına katıldı (Takvim.com.tr)Van'da kaybolduktan cansız bedeni bulunan Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, Narin Güran davasına katıldı (Takvim.com.tr)

    "BİZE DE YARDIMCI OLUN"

    Rojin'e de sahip çıkılmasını isteyen Kabaiş, "Ben geçen sefer de geldim, çok insana yalvardım, yakardım, 'Bize de sahip çıkın, Rojin'e de sahip çıkın' dedim. Bir sorun, Rojin'e ne oldu? Yardımcı olun, destek olun" açıklamasında bulundu.

    Olay günü beyaz bir aracın olduğunu belirten Kabaiş şu ifadeleri kullandı:

    Herkesten rica ediyorum, herkesten destek istiyorum. Rojin'in dosyasına takipçi olun. Rojin nerede kayboldu? Rojin'in başına ne geldi? Kim ne yaptı? Niye götürdüler, oraya bıraktılar? Çünkü Rojin'i darbettiler, götürdüler 24 kilometre ileriye Molla Kasım'a bıraktılar. Kapıları çalıyoruz, kimse kapıyı açmıyor, kimse söylemiyor. Korkmasınlar, Molla Kasım'a da rica ediyorum, buradan ses ediyorum. Bardakçı köyüne de sesleniyorum, söylesinler. Sadece bir kadın, 'O gece bir beyaz araba gelmiş, geçmiş' dedi. Onun da plakasını almamışlar, ifadesini alıp bırakmışlar. Ve Rojin'in üzerinde 2 tane erkek DNA'sı çıkmış, bu da bellidir ki onlar zarar vermişler. Boğazını sıkarak oradan çatlaklık vardır. Rojin'in başına ne getirdiler, biz şu anda bilmiyoruz. Yani ölüm hepimizin başının gözünün üstünde yeri var. Hepimiz öleceğiz, buradaki canlılar, insanlar olsun, diğer canlılar olsun herkes ölecek. Ama ölümün sebebini bilmesek o çok zordur, ağır gelir. Rojin nasıl öldürüldü? Rojin'e ne oldu? Kim ne yaptı? Bu kadar kameralar var. Bu kadar telefon var. Kamera kameraları var, telefon sinyali vardır. O gece orada neredeyse bulabilirler, bu telefon sinyallerine girseler. Bunların hepsini rica ettik. Detaylı bir inceleme istiyorum. Rica ediyorum devlet büyüklerinden. Bize yardımcı olsunlar, Rojin'e ne oldu?



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