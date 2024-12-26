Narin Güran davasında cinayet itirafı gelecek mi? Baba Arif Güran mahkemede veryansın etti: 300 kişi var nasıl görmediler?

Baba Arif Güran (ortada), duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi (DHA)



Olaylı geçen duruşmada baba Arif Güran da söz aldı.



"300 KİŞİ VAR KÖYDE BENİM KIZIMI NASIL KİMSE GÖRMEZ"



"300 kişi var bu köyde, benim kızımı nasıl kimse görmez?" diyen Güran, "Benim kızım gitmiş, benim ruhum gitmiş. En ufak bir şey, birisi bir şey dediğinde 'Allah için çağırın, getirin, konuşsun' diyorum. 300 kişi var bu köyde, benim kızımı nasıl kimse görmez? Bu mümkün değil. Bazılarının görmeleri lazım. Ama maalesef kimse görmüyor" ifadelerini kullandı.