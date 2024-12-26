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Narin Güran davasında cinayet itirafı gelecek mi? Baba Arif Güran mahkemede veryansın etti: 300 kişi var nasıl görmediler?

Türkiye Narin Güran davasının ikinci duruşmasına kilitlendi. "Cinayet itirafı gelir mi? sorusuna yanıt aranırken Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar mahkeme salonunda hazır bulundu. Erhan Güran ve çoban Ahmet Akgül'ün çelişkili ifadeleri sonrası mahkeme başkanından "Siz bir şey gizliyorsunuz" tepkisi geldi. Olaylı geçen duruşmada söz alan baba Arif Güran ise "300 kişi var bu köyde, benim kızımı nasıl kimse görmez? Bu mümkün değil. Bazılarının görmeleri lazım. Ama maalesef kimse görmüyor" dedi.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 12:48 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 12:53
Narin Güran davasında cinayet itirafı gelecek mi? Baba Arif Güran mahkemede veryansın etti: 300 kişi var nasıl görmediler?

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    8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci duruşma başladı.

    Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

    Narin Güran davasında ikinci duruşma (İHA)Narin Güran davasında ikinci duruşma (İHA)


    "SİZ BİZDEN BİR ŞEY GİZLİYORSUNUZ"

    Mahkeme salonununda aile toplantısında tehdit edildiği görüntüleri ortaya çıkan çoban Ahmet Aygün'e söz verildi. "Bana vurdular" diyen Aygün, duruşmada ağlarken bahse konu evin sahibi Erhan Güran, "Çobana 1-2 tokat atıldı" ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanı ise "Siz bizden bir şey gizliyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

    Baba Arif Güran (ortada), duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi (DHA)Baba Arif Güran (ortada), duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi (DHA)

    Olaylı geçen duruşmada baba Arif Güran da söz aldı.

    "300 KİŞİ VAR KÖYDE BENİM KIZIMI NASIL KİMSE GÖRMEZ"

    "300 kişi var bu köyde, benim kızımı nasıl kimse görmez?"     diyen Güran, "Benim kızım gitmiş, benim ruhum gitmiş. En ufak bir şey, birisi bir şey dediğinde 'Allah için çağırın, getirin, konuşsun' diyorum. 300 kişi var bu köyde, benim kızımı nasıl kimse görmez? Bu mümkün değil. Bazılarının görmeleri lazım. Ama maalesef kimse görmüyor" ifadelerini kullandı.

    Arif Güran (Takvim.com.tr / Arşiv)Arif Güran (Takvim.com.tr / Arşiv)

    MAHKEME BAŞKANI SORDU... YİNE DARA-2 ISRARI

    Daha sonrasında mahkeme başkanı Arif Güran'a "Araştırılmasını istediğiniz bir şey var mıdır?" sorusunu yöneltti.

    Güran şu yanıtı verdi:

    "Dara-2 kayıt almıyormuş, havaalanı kamerası bozulmuş. Bütün tesadüfler benim kızıma denk geldi. Kızımın dosyası Türkiye'nin dosyası oldu. İlk günden beri kamera dedim ama unutuldu. Böyle bir dosyada nasıl kamera unutulur?"

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