Balıkesir’deki okul servisi kazası kamerada: 2 sürücü tutuklandı

Balıkesir'de dün okul servisiyle tırın çarpıştığı, 28 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücüler, tutuklandı.
Merkez Pamukçu mevkiinde okul servisiyle tırın çarpıştığı kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Furkan S. ve servis midibüsü sürücüsü Ahmet Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
2 SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde midibüsün yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada karşı yönden gelen tırın araca çarptığı yer alıyor.
28 KİŞİ YARALANMIŞTI
Ahmet Ç, idaresindeki 10 S 00206 plakalı öğrenci servis midibüsü dün sabah saatlerinde Pamukçu mevkiinde Furkan S. yönetimindeki 34 BOL 861 plakalı tırla çarpışmıştı. Kazada 26'sı öğrenci, 28 kişi yaralanmıştı. Sağlık Bakanlığı, yaralılardan 3'ününün durumunun kritik olduğunu bildirmişti.