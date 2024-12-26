SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Balıkesir'deki okul servisi kazası kamerada: 2 sürücü tutuklandı

Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücüler, tutuklandı. Kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 13:15 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 13:23
Balıkesir’deki okul servisi kazası kamerada: 2 sürücü tutuklandı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Balıkesir'de dün okul servisiyle tırın çarpıştığı, 28 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücüler, tutuklandı.

    TIR ve midibüsün karıştığı kaza kamerada

    Merkez Pamukçu mevkiinde okul servisiyle tırın çarpıştığı kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Furkan S. ve servis midibüsü sürücüsü Ahmet Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Balıkesir'de okul servisi ile tır çarpıştı. (AA)Balıkesir'de okul servisi ile tır çarpıştı. (AA)

    2 SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

    Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

    Kaza anı kamerada (AA)Kaza anı kamerada (AA)

    KAZA ANI KAMERADA

    Öte yandan kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde midibüsün yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada karşı yönden gelen tırın araca çarptığı yer alıyor.

    28 KİŞİ YARALANMIŞTI

    Ahmet Ç, idaresindeki 10 S 00206 plakalı öğrenci servis midibüsü dün sabah saatlerinde Pamukçu mevkiinde Furkan S. yönetimindeki 34 BOL 861 plakalı tırla çarpışmıştı. Kazada 26'sı öğrenci, 28 kişi yaralanmıştı. Sağlık Bakanlığı, yaralılardan 3'ününün durumunun kritik olduğunu bildirmişti.

    Balıkesirde feci kaza! Öğrenci servisi TIR’la çarpıştıBalıkesirde feci kaza! Öğrenci servisi TIR’la çarpıştı
    Balıkesir'de feci kaza! Öğrenci servisi TIR'la çarpıştı

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Narin Güran cinayetinde kritik gün! 2. duruşma başladı! Salim Güran’ın üstü ıslak mıydı? Mahkeme başkanından tepki: Bir şeyler gizliyorsunuz
    İşte Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri! Yine Salim’i işaret etti: Beni tehdit etti | Narin Güran’ı sen mi öldürdün?
    Binance
    Narin Güran davasında cinayet itirafı gelecek mi? Baba Arif Güran söz aldı.... DARA-2 ısrarı
    Rubin’den YPG’ye ’CIA’sal kalkan! İsrailli pilotlar Türkiye sınırında uçsun önerisi | DEAŞ’ın hamisi PKK’nın akıl hocası McGurk sahnede
    Sergey Lavrov’dan Ahmed el-Şara’ya destek İsrail’e uyarı: Suriye’nin bölünmesine izin vermeyeceğiz
    MSB’den Münbiç ve Tişrin açıklaması: Kontrol SMO’da | Korsan yeminli teğmenler | Bir haftada 62 PKK’lı terörist EX
    İşte aile toplantısındaki çoban Ahmet Akgün’ün ifadesi! Bana vurdular diyerek ağlamaya başladı | Narin Güran ve Enes Güran sorusu
    DEM-İmralı arifesinde yine Kandil sabotajı! APO maskesi düşen PKK’dan TUSAŞ’ın devamı gelir tehdidi
    İsrail Gazze’de basın aracını bombaladı: 5 gazeteci yanarak can verdi
    Özgür Suriye’ye pusu: 14 kişi şehit! Provokasyon gösterilerinde İran parmağı
    Terörsüz Türkiye adımları | DEM Parti-Öcalan görüşmesine izin çıktı! Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder İmralı’ya gidiyor
    Kazakistan’da yolcu uçağı düştü! Bakü-Grozni seferinde feci kaza: Kuş sürüsü mü Rus füzesi mi?
    İstanbul’da okulda turnike krizi! Veliler isyan etti! MEB harekete geçti
    Kırmızı et yerine eşek eti, sucuk yerine sakatat ve mekanik et, baharat yerine boya... Gıda teröristlerini ifşalamaya devam | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE