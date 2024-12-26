Onlar hislerini sır gibi saklıyor! Kalplerinin kapısı asla aralanmayan 3 burç belli oldu

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Astrolojiye göre bazı burçlar duygularını paylaşmakta oldukça çekimserdir. Kalplerinin derinliklerini yalnızca güvendikleri insanlara açan bu burçlar çevrelerine karşı mesafeli bir duruş sergileyebilir. İşte hislerini sır gibi saklayan ve kalplerinin kapısını nadiren aralayan o 3 burç...

(Takvim Foto Arşiv) Akrep (23 Ekim - 21 Kasım) Akrep burçları, gizemli ve derin bir yapıya sahiptir. Duygularını kolay kolay belli etmezler ve onları anlamak bazen bir bilmece çözmek kadar zordur. Güven onlar için her şeyden önce gelir. Eğer bir Akrep'in kalbine ulaşmayı başardıysanız bu özel bir başarıdır çünkü Akrepler güvenmediği kişilere asla iç dünyalarını açmaz.