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İzmir'de korkunç kaza! Öğrenci servisi park halindeki tankere çarptı: 15 yaşındaki Yağmur hayatını kaybetti

İzmir'de sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Park halindeki akaryakıt tankerine çarpan öğrenci servis midibüsündeki lise öğrencisi Yağmur Özçelebi (15) hayatını kaybetti, 1 öğrenci ise yaralandı. Servis ve tanker şoförleri gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 12:33 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 12:33
İzmir’de korkunç kaza! Öğrenci servisi park halindeki tankere çarptı: 15 yaşındaki Yağmur hayatını kaybetti

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    İzmir'de park halindeki akaryakıt tankerine çarpan öğrenci servis midibüsündeki lise öğrencisi Yağmur Özçelebi (15) hayatını kaybetti, 1 öğrenci ise yaralandı.

    Öğrenci servisi park halindeki tankere çarptı (DHA)Öğrenci servisi park halindeki tankere çarptı (DHA)

    SABAH SAATLERİNDE KORKUNÇ KAZA

    Kaza, saat 08.30 sıralarında, Buca ilçesi Doğuş Caddesi ile 3'üncü Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerini taşıyan 35 S 87206 plakalı midibüs, yolun sol tarafında park halindeki 27 AYJ 620 plakalı tankere çarptı.

    Öğrenci servisi park halindeki tankere çarptı (DHA)Öğrenci servisi park halindeki tankere çarptı (DHA)

    SERVİSİN CAMLARI KIRILDI

    Çarpmanın etkisiyle servisin solundaki camlar patladı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde, Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi'nin yaşamını yitirdiği, 1 öğrencinin ise yaralandığı belirlendi.

    Öğrenci servisi park halindeki tankere çarptı (DHA)Öğrenci servisi park halindeki tankere çarptı (DHA)

    ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, savcının incelemesinin ardından Özçelebi'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    ŞOFÖRLER GÖZALTINA ALINDI

    Kazayla ilgili soruşturma kapsamında servis ve tanker şoförleri gözaltına alındı.

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