İzmir’de korkunç kaza! Öğrenci servisi park halindeki tankere çarptı: 15 yaşındaki Yağmur hayatını kaybetti

İzmir'de park halindeki akaryakıt tankerine çarpan öğrenci servis midibüsündeki lise öğrencisi Yağmur Özçelebi (15) hayatını kaybetti, 1 öğrenci ise yaralandı.
İzmir'de park halindeki akaryakıt tankerine çarpan öğrenci servis midibüsündeki lise öğrencisi Yağmur Özçelebi (15) hayatını kaybetti, 1 öğrenci ise yaralandı.
SABAH SAATLERİNDE KORKUNÇ KAZA
Kaza, saat 08.30 sıralarında, Buca ilçesi Doğuş Caddesi ile 3'üncü Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerini taşıyan 35 S 87206 plakalı midibüs, yolun sol tarafında park halindeki 27 AYJ 620 plakalı tankere çarptı.
SERVİSİN CAMLARI KIRILDI
Çarpmanın etkisiyle servisin solundaki camlar patladı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde, Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi'nin yaşamını yitirdiği, 1 öğrencinin ise yaralandığı belirlendi.
ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, savcının incelemesinin ardından Özçelebi'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
ŞOFÖRLER GÖZALTINA ALINDI
Kazayla ilgili soruşturma kapsamında servis ve tanker şoförleri gözaltına alındı.