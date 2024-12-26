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Baltayla öldürülüp cesedi dereye atılan Satı Doğruoğlu cinayetinde Narin Güran detayı

Kastamonu’da bir yıl önce samanlıkta baltayla öldürülüp çuvalla dereye atılan Satı Doğruoğlu cinayeti kapsamında yargılanan 3 şahıs yeniden hakim karşısına çıktı. Cinayet sırasında evde olmadıklarını iddia eden baba ve oğlunun cinayet sırasındaki yeri, Narin Güran cinayeti soruşturmasında gündeme gelen daraltılmış HTS kayıtları ile tespit edilecek.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 12:00 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 12:00
Baltayla öldürülüp cesedi dereye atılan Satı Doğruoğlu cinayetinde Narin Güran detayı

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    17 Temmuz 2023 tarihinde Kastamonu Merkez ilçeye bağlı Ahlat köyünde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Satı Doğruoğlu'nun (57) cansız bedeni, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dere yatağında çuval içerisinde bulunmuştu. Çuvalın izlerini takip eden ekipler, izlerin köyün yaklaşık 300 metre yakınındaki Behice Ç.'ye ait evin samanlığına ulaştığını tespit etmişti.

    Kastamonu'da baltalı cinayet (İHA)Kastamonu'da baltalı cinayet (İHA)

    Jandarma ekipleri, samanlıkta yaptıkları incelemede Satı Doğruoğlu'nun balta ile öldürüldükten sonra cesedinin çuvala koyulduğu ve sürüklenerek dereye atıldığını belirlemişti. Olayın ardından gözaltına alınan samanlığın sahibi Behice Ç., eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç. tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan dava görülmeye devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Behice Ç. ile eşi Bayram Ç. ve tutuksuz yargılanan oğlu Ümit Ç. ile avukatlar katıldı.

    Baltayla öldürülen Satı Doğruoğlu (İHA)Baltayla öldürülen Satı Doğruoğlu (İHA)



    NARİN GÜRAN DETAYI
    Müşteki Avukatı Osman Yiğit Çınaroğlu, bir önceki celselerde sanıklarından Bayram Ç. ile oğlu Ümit Ç.'nin cinayete ilişkin müdahalelerinin olmadığını belirterek, ormanlık alanda kesim yaptıklarını iddia ettiklerini hatırlattı.

    Çınaroğlu, "Diyarbakır'da işlenen Narin Güran cinayetini hepimiz biliyoruz. Bu cinayete ilişkin hazırlanan iddianamede daraltılmış baz raporundan bahsediliyor. Bizim olayımızda HTS kayıtları geldi ama geniş bir alana yayıldığı için olay sırasında kimin nerede olduğu tespit edilemiyor. Bu yüzden bizim dosyamızda şimdiye kadar daraltılmış baz raporu çalışması yapılmadı. Sanıkların da nerede, ne zamanda birlikte olup olmadıkları tespit edilemedi. Bizim daraltılmış rapor talebimiz bulunmaktadır. Ayrıca bu talebimiz sanıkların da lehine olacak bir değerlendirmedir. Eğer sanıkların söyledikleri doğru ise yani ormanda olduklarını belirtiyorlar, o zaman gerçekten nerede oldukları ortaya çıkacaktır. Ayrıca cezaevi ziyaretindeki kayıtların da duruşmaya getirilmesini talep ediyoruz" dedi.

    Kastamonu'da baltalı cinayet (İHA)Kastamonu'da baltalı cinayet (İHA)

    Maktul Satı Doğruoğlu'nun oğlu O. Doğruoğlu ise, "İki gizli tanık olaya şahittir. Babamla Behice arasındaki ilişkinin eskiye dayalı olduğunu biliyorlar. Köyde duyduklarını beyan edebileceklerini söylediler. Fakat kimliklerinin gizli tutulmasını istiyorlar. Ben bu tanıkların dinlenmesini talep ediyorum" diye konuştu.

    "SAMANLIKTA BANA TECAVÜZ ETMEYE KALKIŞTI, BEN DE ÖLDÜRDÜM"
    Duruşmada kendisini savunan Behice Ç. de, "Samanlıkta bana tecavüz etmeye kalkıştı. Ben de balta ile başına vurdum ve öldürdüm. Kim olsa bunun aynısını yapardı. Birkaç gün kendime gelemedim. Şu anda da olayın şokundayım. Kimse yokken yalnız yaptım. Daraltılmış baz raporu ve gizli tanıkların dinlenmesi talebine bir diyeceğim yoktur. Tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

    Kastamonu'da baltalı cinayet (İHA)Kastamonu'da baltalı cinayet (İHA)

    Tutuklu sanık Bayram Ç. ise, "Üzerime suç isnadını kabul etmiyorum. Bu taleplere bir şey diyeceğim yoktur. 18 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Tutuksuz yargılanan sanık Ümit Ç. de, "Bunların detaylı olarak ortaya çıkması bizim için de iyi olacak. Avukat beye teşekkür ediyorum. Bu taleplerin kabul edilmesini, doğrunun, yanlışın ortaya çıkmasını istiyoruz. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Cumhuriyet savcısı, Narin Güran cinayetinde olduğu gibi daraltılmış HTS baz raporu aldırılması, gizli tanıkların beyanlarının alınması ve cezaevindeki görüşmelere ait kayıtların dosyaya eklenmesi yönündeki taleplerin kabulüne karar verilmesini talep etti.

    Mahkeme heyeti, daraltılmış HTS baz raporunun aldırılmasını kabul ederek, cezaevi kayıtlarının duruşmaya getirilmesi için cezaevine müzekkere yazılmasına ve gizli tanıkların dinlenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca sanık Behice Ç.'nin tutukluluğunun devamına, Bayram Ç.'nin ise tahliye edilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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