Baltayla öldürülüp cesedi dereye atılan Satı Doğruoğlu cinayetinde Narin Güran detayı

Maktul Satı Doğruoğlu 'nun oğlu O. Doğruoğlu ise, "İki gizli tanık olaya şahittir. Babamla Behice arasındaki ilişkinin eskiye dayalı olduğunu biliyorlar. Köyde duyduklarını beyan edebileceklerini söylediler. Fakat kimliklerinin gizli tutulmasını istiyorlar. Ben bu tanıkların dinlenmesini talep ediyorum" diye konuştu. "SAMANLIKTA BANA TECAVÜZ ETMEYE KALKIŞTI, BEN DE ÖLDÜRDÜM" Duruşmada kendisini savunan Behice Ç. de, " Samanlıkta bana tecavüz etmeye kalkıştı. Ben de balta ile başına vurdum ve öldürdüm. Kim olsa bunun aynısını yapardı. Birkaç gün kendime gelemedim. Şu anda da olayın şokundayım. Kimse yokken yalnız yaptım. Daraltılmış baz raporu ve gizli tanıkların dinlenmesi talebine bir diyeceğim yoktur. Tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Kastamonu'da baltalı cinayet (İHA)

Tutuklu sanık Bayram Ç. ise, "Üzerime suç isnadını kabul etmiyorum. Bu taleplere bir şey diyeceğim yoktur. 18 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılanan sanık Ümit Ç. de, "Bunların detaylı olarak ortaya çıkması bizim için de iyi olacak. Avukat beye teşekkür ediyorum. Bu taleplerin kabul edilmesini, doğrunun, yanlışın ortaya çıkmasını istiyoruz. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, Narin Güran cinayetinde olduğu gibi daraltılmış HTS baz raporu aldırılması, gizli tanıkların beyanlarının alınması ve cezaevindeki görüşmelere ait kayıtların dosyaya eklenmesi yönündeki taleplerin kabulüne karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, daraltılmış HTS baz raporunun aldırılmasını kabul ederek, cezaevi kayıtlarının duruşmaya getirilmesi için cezaevine müzekkere yazılmasına ve gizli tanıkların dinlenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca sanık Behice Ç.'nin tutukluluğunun devamına, Bayram Ç.'nin ise tahliye edilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.