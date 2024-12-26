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KADEM'den Sıla bebek açıklaması: Adaletin tecelli etmesi için buradayız

Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybeden Sıla bebeğin ölümüne ilişkin anne, birlikte yaşadığı kişi ve suça sürüklenen çocuklardan birinin babası ile suça sürüklenen 2 çocuğun yargılanmasına başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül "Bu vahim olayda adaletin bir an önce tecelli etmesi için buradayız" dedi.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 12:58 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 12:58
KADEM’den Sıla bebek açıklaması: Adaletin tecelli etmesi için buradayız

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    Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Tekirdağ Adliyesi önünde duruşma öncesi Sıla bebeğin ölümüne neden olan olaylarla ilgili adalet talebiyle bir basın açıklaması yaptı.

    KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül, Tekirdağ adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Sıla bebeğin yaşam hakkını, ağır ihmaller ve kasıtlarla elinden alanların cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu vahim olayda adaletin bir an önce tecelli etmesi için buradayız" dedi.

    KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül (İHA)KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül (İHA)

    Sıla bebeğin adım adım ölüme sürüklendiği dehşet verici olay karşısında sessiz kalmanın mümkün olmadığını belirten Görgül, "Davaya müdahil olma talebinde bulunacak ve süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Sanıkların, hak ettikleri en ağır cezalara çarptırılmasını talep ediyor ve yargılamanın hızlı ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Yaşam hakkını savunmak, adalet ve vicdan adına hepimizin sorumluluğudur. Bu mücadelede toplumun her kesimini dayanışmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Görgül, kamuoyunun dikkatini bu önemli davaya çekmek için destek çağrısında bulundu.

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