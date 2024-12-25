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Balıkesir'de feci kaza! Öğrenci servisi TIR’la çarpıştı

Balıkesir'de sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Öğrencileri taşıyan servis TIR'la çarpıştı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kazada yaralanan 8 öğrencinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 09:48 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 09:59
Balıkesir’de feci kaza! Öğrenci servisi TIR’la çarpıştı

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    Balıkesir'de sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Öğrencileri taşıyan servis TIR'la çarpıştı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

    Öğrenci servisi TIR'la çarpıştı

    VALİ AÇIKLADI: 8 ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

    Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kazada yaralanan 8 öğrencinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

    Ustaoğlu yaptığı açıklamada, "Balikesir merkez Pamukçu mevkiinde 25.12.2024 günü sabah 08.53 sıralarında 27'si öğrenci, toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servis aracının bir tırla çarpışması sonucu çift taraflı trafik kazası meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.

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