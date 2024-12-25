Balıkesir’de feci kaza! Öğrenci servisi TIR’la çarpıştı

Balıkesir'de sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Öğrencileri taşıyan servis TIR'la çarpıştı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

VALİ AÇIKLADI: 8 ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kazada yaralanan 8 öğrencinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Ustaoğlu yaptığı açıklamada, "Balikesir merkez Pamukçu mevkiinde 25.12.2024 günü sabah 08.53 sıralarında 27'si öğrenci, toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servis aracının bir tırla çarpışması sonucu çift taraflı trafik kazası meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.