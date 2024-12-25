Tarım Bakanlığı’nın listesinde zirvede o şehir var: En çok at ve eşek eti satan iller!

Bakanlık denetimlerinde, 4 farklı firmanın ürünlerinde domuz eti kullanıldığı da tespit edildi. Türkiye genelinde 12 ilde bu tür skandallara rastlandığı belirtiliyor.

Adana ve Sakarya'yı Antalya, Mersin ve Manisa takip etti. Bu illerde de 4'er işletmenin benzer hilelere başvurduğu belirlendi. Bakanlığın açıklamaları, gıda sektöründeki güven sorununu yeniden gündeme getirdi.

"TEK TIRNAKLI ETİ" İFADESİ NEDİR?

Hileli gıdalarda sıkça karşılaşılan "tek tırnaklı eti" ifadesi, at, eşek ve katır gibi hayvanların etleri için kullanılıyor. Bu tür etlerin, tüketicilere kırmızı et olarak sunulması hem sağlık açısından tehlikeli hem de yasalara aykırı bir durum.

BAKANLIK DENETİMLERİ SÜRDÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıdalara karşı denetimlerini artırarak sürdürüyor. Bakanlık yetkilileri, vatandaşların bilinçli olması gerektiğini ve et ürünleri alırken güvenilir yerleri tercih etmelerini tavsiye ediyor.